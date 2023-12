Pokémon Go: Entlang der Routen startet heute mit neuem Shiny und neuer Forschung - Das musst du wissen!

Entlang der Routen ist nicht nur ein gewöhnliches neues Event in Pokémon Go. Es handelt sich um die Premiere von Mateo, dem ihr künftig am Ende von Routen begegnen und an einem Geschenketauscsh mitmachen könnt. Und zu seinem Debüt gibt’s eben dieses Event!

Los geht es mit dem Event am Dienstag, den 5. Dezember 2023, um 10 Uhr. Es endet wiederum am Freitag, den 8. Dezember 2023, um 20 Uhr. Also keine lange Sache.

In unserem Guide lest ihr alles, was ihr zum Event Entlang der Routen in Pokémon Go wissen müsst.

Pokémon Go: Entlang der Routen Inhalt:

Entlang der Routen: Welche Pokémon kann ich fangen?

Brandneue Pokémon gibt es bei diesem Event nicht zu fangen, allerdings ein neues Shiny. Erstmals könnt ihr mit dem Start des Events einem schillernden Hisui-Sniebel im Spiel begegnen.

Entlang der Routen – Wilde Pokémon

Während des Events tauchen folgende Pokémon häufiger in der Wildnis auf:

Schneckmag*

Kapoera*

Spoink*

Barschwa*

Yorkleff*

Fleknoil*

Emolga

Wolly

Pamo

Entlang der Routen – Eier

Zusätzlich zu den Pokémon, die regulär aus 7-km-Eiern schlüpfen, könnt ihr während des Events diese hier bekommen:

Hisui-Fukano*

Togepi*

Sniebel*

Hisui-Sniebel*

Mobai*

Psiau*

Entlang der Routen – Feldforschungsaufgaben

Für den Abschluss spezieller Feldforschungsaufgaben warten während des Event-Zeitraums Begegnungen mit diesen Pokémon auf euch:

Evoli*

Hisui-Sniebel*

Wolly

Mateo ist neu in Pokémon Go.

* Bei diesen Pokémon besteht die Möglichkeit, ein schillerndes Exemplar zu erhalten.

Entlang der Routen: Welche Boni gibt es?

Während des Events sind mehrere Boni aktiv. Eier, die ihr währenddessen in eine Brutmaschine legt, schlüpfen doppelt so schnell.

Darüber hinaus erhaltet ihr dreifache EP für das Drehen von Pokéstops sowie fünffache EP für das allererste Drehen eines Pokéstops.

Zu guter Letzt erhaltet ihr beim Öffnen von Geschenken ihr doppelten Sternenstaub.

Entlang der Routen: Aufgaben und Belohnungen der befristeten Forschung

Mit dem Event startet auch eine neue befristete Forschung, die ihr bis Event-Ende abschließen könnt. Dabei warten unter anderem Begegnungen mit Hisui-Sniebel, Barschwa, Wolly und Pamo auf euch.

Hier alle Details:

Aufgabe Belohnung Gehe 1 km Begegnung mit Wolly Schicke ein Geschenk an einen Freund 5 Sananabeeren Gehe 2 km Begegnung mit Pamo Gehe 5 km Begegnung mit Barschwa Verschicke 3 Geschenke an Freunde 1 Rauch Gehe 7 km Begegnung mit Hisui-Sniebel Belohnungen Begegnung mit Hisui-Sniebel, 1.500 EP, 1.500 Sternenstaub

Route zu neuen Freundschaften: Aufgaben und Belohnungen der Spezialforschung

Ebenso startet mit dem Event eine brandneue Spezialforschung namens Route zu neuen Freundschaften. Dabei erfahrt ihr mehr über Mateo sowie das Austauschen von Geschenken.

Hier alle Details:

Route zu neuen Freundschaften (1/4)

Aufgabe Belohnung Gehe 1 km Begegnung mit Yorkleff Drehe 3 Pokéstops 900 EP Verdiene ein Bonbon beim Spazieren mit deinem Kumpel 5 Himmihbeeren Tausche ein Geschenk mit Mateo 1 Rauch Belohnungen 1.000 Sternenstaub, 1.000 EP

Route zu neuen Freundschaften (2/4)

Aufgabe Belohnung Fange 7 Pokémon 10 Pokébälle Drehe 5 Pokéstops 1.500 EP Gehe 3 km Begegnung mit Wolly Gehe 1 km beim Ablaufen von Routen Begegnung mit Fleknoil Belohnungen 1.000 Sternenstaub, 5 Superbälle

Route zu neuen Freundschaften (3/4)

Aufgabe Belohnung Brüte ein Ei aus Begegnung mit Barschwa Drehe 15 Pokéstops 2.000 EP Schließe 5 Feldforschungsaufgaben ab 1.000 Sternenstaub Tausche 3 Geschenke mit Mateo Begegnung mit Hisui-Sniebel Belohnungen 3 Hyperbälle, 1.000 Sternenstaub

Route zu neuen Freundschaften (4/4)

Folgt.

