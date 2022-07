Pokémon Go Fest Seattle - Neue Sammler-Herausforderung und was ihr hier tun könnt

Nach dem Pokémon Go Fest in Berlin steht jetzt das Pokémon Go Fest Seattle auf dem Programm. Für die meisten deutschen Spielerinnen und Spieler ist das zu weit weg, um vor Ort daran teilzunehmen. Es gibt aber auch einzelne Aktivitäten in Pokémon Go, für die ihr nicht in Seattle sein müsst.

Nachfolgend zeigen wir euch in unserem Event-Guide, was ihr von hier aus beim Pokémon Go Fest Seattle tun könnt.

Inhalt:

Wann findet das Pokemon Go Fest in Seattle statt?

Vor Ort in Seattle findet das Pokémon Go Fest vom Freitag, dem 22. Juli 2022, bis Sonntag, dem 24. Juli 2022, statt. Die Parkveranstaltung läuft jeweils von 9 Uhr bis 13:30 Uhr, die Innenstadtveranstaltung von 14:30 Uhr bis 19:30 Uhr.

Außerhalb von Seattle richten sich die Zeiten danach, was ihr machen möchtet.

Eine globale Herausforderung beginnt am Freitag, dem 22. Juli 2022, um 18 Uhr. Eine Sammler-Herausforderung ist wiederum vom Freitag, dem 22. Juli 2022, um Uhr bis Sonntag, dem 24. Juli 2022, um 20 Uhr verfügbar.

Pokémon Go Fest Seattle: Was muss ich für die globale Herausforderung tun?

Die globale Herausforderung zum Pokémon Go Fes Seattle befasst sich damit, viele Raid-Kämpfe zu absolvieren.

Damit können wiederum verschiedene Dinge freigeschaltet werden:

Doppelte EP für den Abschluss von Raid-Kämpfen für den restlichen Zeitraum der globalen Herausforderung (bis Montag, dem 25. Juli 2022 um 4 Uhr)

Hyperbonus für Hisui-Entdeckungen vom Mittwoch, dem 27. Juli 2022 um 10 Uhr, bis Dienstag, den 2. August 2022, um 20 Uhr

Hyperbonus: Raid-Tag – Hisui-Entdeckungen am Sonntag, dem 31. Juli 2022, von 11 bis 14 Uhr

Wie löse ich die Sammler-Herausforderung zum Pokémon Go Fest Seattle?

Auch eine globale Sammler-Herausforderung ist zu erwarten. Dafür müsst ihr unter anderem Pokémon wie Flegmon, Krabby, Sterndu, Baldorfish, Mantax und Perlu fangen.

Aufgabe Belohnungen Fange ein Flegmon, Krabby, Sterndu, Baldorfish, Mantax und Perlu 2.022 Sternenstaub, Begegnung mit Sodamak, 2 Sananabeeren

