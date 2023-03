Pokémon Go: Flegmon / Galar-Flegmon - 100 % IV und wie die Shinys aussehen

So ziemlich jeder kennt das Schnarcher-Pokémon Flegmon oder hat es schon einmal gesehen. Ihr könnt es auch in Pokémon Go fangen und das gilt ebenso für Galar-Flegmon.

Flegmon kann euch hier und da in der Wildnis über den Weg laufen, zumindest gilt das für die normale Variante. Galar-Flegmon ist seltener anzutreffen. Es sei denn, beide stehen bei einem Event im Fokus.

In unserem Guide zeigen wir euch die perfekten IV-Werte für Flegmon und Galar-Flegmon in Pokémon Go und außerdem seht ihr, wie die Shinys aussehen!

Inhalt:

Was sind die perfekten Werte für Flegmon in Pokémon Go?

"Perfekt" steht in Pokémon Go für verschiedene Dinge und die sind abhängig davon, was ihr mit dem Pokémon tun möchtet. Einerseits haben wir die bestmögliche Version des Pokémon mit einem IV-Wert von 100 % und den Werten 15/15/15.

Natürlich könnt ihr den IV-Wert des jeweiligen Pokémon nicht direkt einsehen, ohne es zu fangen, aber anhand der WP des Pokémon beim Fangen lässt sich einordnen, ob das Flegmon/Galar-Flegmon, das ihr gerade zu fangen versucht, perfekte Werte hat.

Wenn ihr mindestens Trainerlevel 30 erreicht habt, entsprechen die folgenden WP-Werte einem perfekten Flegmon/Galar-Flegmon mit 15/15/15:

Level 30 (maximale WP) – 1.051 WP

Level 30 (maximale WP mit Wetterverstärkung) – 1.139 WP

Bis Level 30 orientiert sich der WP-Wert an eurer Trainerstufe. Da der Großteil der Spielenden mittlerweile Level 30 erreicht hat, belassen wir es bei diesen allgemeinen Angaben. Bedenkt aber, dass die Werte abweichen können, wenn ihr noch nicht auf Stufe 30 seid.

Gibt es Shiny Flegmon in Pokémon Go?

Ja, ihr könnt sowohl Shiny Flegmon als auch Shiny Galar-Flegmon in Pokémon Go fangen. Dementsprechend sind auch die jeweiligen Entwicklungen als schillernde Form verfügbar.

Für 50 Bonbons macht ihr aus einem Flegmon ein Lahmus. Für 50 Bonbons und einen King-Stein wird das Flegmon zu Laschoking.

Für die Entwicklung von Galar-Flegmon zu Galar-Lahmus müsst ihr mit ihm als Kumpel 30 Gift-Pokémon fangen, für Galar-Laschoking sind es 30 Psycho-Pokémon.

Wie sieht Shiny Flegmon aus?

Bei Shiny Flegmon habt ihr eine etwas blassere Haut als bei der normalen Variante des Pokémon. Shiny Lahmus zeigt schon einen deutlicheren Unterschied, denn sein Körper ist lila statt rosa. Bei Shiny Laschoking wird die Hautfarbe wiederum etwas dunkler und der Kranz rund um den Hals ändert sich.

Shiny Galar-Flegmon ist deutlich zu erkennen, denn sein Körper ist komplett goldfarben. Shiny Galar-Lahmus hat einen mehr orangefarbenen statt rosafarbenen Körper und Shiny Galar-Laschoking hat dezent andere Farben.

Shiny Flegmon, Shiny Laschoking und Shiny Lahmus.

Shiny Galar-Flegmon, Shiny Galar-Laschoking und Shiny Galar-Lahmus.

