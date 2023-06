Pokémon Go: Forschungstag Goldsuche - Das müsst ihr über das Event wissen!

Heute steht in Pokémon Go der Forschungstag Goldsuche als neues Event auf dem Programm. Wobei es eigentlich übertrieben ist, hier von einem Forschungstag zu sprechen.

Einen ganzen Tag lang beschäftigt euch dieses Event nämlich nicht. Der Forschungstag Goldsuche findet am Samstag, den 3. Juni 2023, von 14 bis 17 Uhr Ortszeit statt.

In unserem Guide zeigen wir euch nachfolgend, was euch beim Forschungstag Goldsuche in Pokémon Go alles erwartet.

Inhalt:

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Forschungstag Goldsuche: Welche Pokémon kann ich fangen?

Ihr könnt verschiedene Pokémon beim Event Forschungstag Goldsuche in Pokémon Go fangen. Wo ihr diese finden könnt, unterscheidet sich aber von Pokémon zu Pokémon.

Pokémon Go: Forschungstag Goldsuche – Pokémon des Tages

Einerseits gibt es die Pokémon des Tages. Begegnungen mit diesen könnt ihr euch verdienen, indem ihr im Event-Zeitraum an Pokéstop-Fotoscheiben dreht und die dadurch erhaltenen Aufgaben abschließt. Bedenkt, dass bei diesen Pokémon die Chance auf ein schillerndes Exemplar erhöht ist.

Dabei begegnet ihr:

Raupy*

Karpador*

Nasgnet*

Zobiris*

Schmerbe*

Pokémon Go: Forschungstag Goldsuche – Wilde Pokémon

Abseits der Pokémon des Tages können euch diese Pokémon hier noch in der Wildnis über den Weg laufen. Eine erhöhte Shiny-Chance gibt es bei ihnen aber nicht:

Hornliu*

Knofensa*

Fiffyen*

Bamelin*

Schallquap*

Schnuthelm*

Velursi*

Schlurp*

Azumarill

* Bei diesen Pokémon besteht die Möglichkeit, sie als schillerndes Exemplar zu fangen.

Forschungstag Goldsuche: Welche Boni gibt es

Zum Forschungstag Goldsuche in Pokémon Go sind auch zwei Boni aktiv. Einerseits können im Event-Zeitraum auch Pokéstops ohne Gold-Lockmodul zu einem goldenen Pokéstop werden.

Gierspenst in seiner Wanderform taucht nur bei goldenen Pokéstops auf, wenn ihr ein Gold-Lockmodul einsetzt. Aber ihr könnt auch Gierspenst-Münzen finden, wenn ihr diese Pokéstops dreht.

Verschiedene Pokémon stehen beim Forschungstag Goldsuche im Fokus.

Forschungstag Goldsuche: Lohnt sich die befristete Forschung?

Zum Forschungstag Goldsuche ist auch eine befristete Forschung in Pokémon Go verfügbar, allerdings nicht für alle.

Ihr müsst sie für rund einen Euro zusätzlich kaufen. Dabei müsst ihr Feldforschungsaufgaben erfüllen, um noch mehr besonderen Pokémon eurer Wahl zu begegnen.

Das sind erneut die Pokémon des Tages:

Raupy

Karpador

Nasgnet

Zobiris

Schmerbe

Dabei besteht die gleiche erhöhte Wahrscheinlichkeit wie bei normalen Feldforschungen des Events, auf ein schillerndes Exemplar zu treffen.

Bedenkt dabei, dass die Aufgaben nur bis zum Event-Ende um 17 Uhr am 3. Juni 2023 verfügbar sind, bis dahin müsst ihr auch eure Belohnungen abgeholt haben.

Ob sich das für euch lohnt, hängt maßgeblich davon ab, ob ihr an schillernden Versionen der erwähnten Pokémon interessiert seid und eure Chancen durch mehr Begegnungen steigern möchtet.

Weitere hilfreiche Inhalte zu Pokémon Go:

Übersicht aller Tipps zu Pokémon Go Raid und Ex-Raids

Eine Tabelle mit Stärken und Schwächen aller Pokémon in Pokémon Go

Aktuelle Promo-Codes in Pokémon Go

Evoli-Entwicklung und Namenstricks in Pokémon Go