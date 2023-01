Pokémon Go: Funkelnde Fantasie - So löst ihr die Sammler-Herausforderung

Beim Event Funkelnde Fantasie in Pokémon Go könnt ihr eine weitere neue Sammler-Herausforderung absolvieren, mit der ihr euch einige zusätzliche Belohnungen verdienen könnt.

Das Event Funkelnde Fantasie in Pokémon Go startet am 10. Januar 2023 um 8 Uhr und endet am 16. Januar 2023 um 22 Uhr.

In unserem Guide zeigen wir euch, was genau ihr für die Sammler-Herausforderung tun müsst und welche Belohnungen ihr im Gegenzug für eure Bemühungen erhaltet erhaltet.

Inhalt:

Funkelnde Fantasie: Aufgaben und Belohnungen der Sammler-Herausforderung in Pokémon Go

Bei der Sammler-Herausforderung zum Event Funkelnde Fantasie in Pokémon Go müsst ihr erneut eine bestimmte Aufgabe erfüllen.

Belohnt werdet ihr mit Mega-Energie für Brutalanda und TMs! Hier seht ihr alles im Überblick:

Aufgabe Belohnung Fange ein Trasla, Dratini, Piepi, Pummeluff, Marill, Kindwurm, Kapuno, Dedenne, Togetic und Pixi 50 Brutalanda-Mega-Energie, 1 Sofort-TM, 1 Lade-TM

Pokémon Go: Funkelnde Fantasie – Exklusive Feldforschungen

Aufgabe Belohnung Fange 5 Pokémon vom Typ Fee Begegnung mit Kindwurm Fange 5 Pokémon Begegnung mit Dedenne Gewinne 1 Raid Begegnung mit Viscora Lande 3 großartige Würfe Begegnung mit Piepi Lande 3 gute Würfe Begegnung mit Dratini

