Pokémon Go: Gierige Gesellen - Aufgaben und Belohnungen der befristeten Forschung

Das Event Gierige Gesellen bringt euch in Pokémon Go auch eine brandneue befristete Forschung.

Besagtes Event beginnt am 9. November 2022 um 10 Uhr in Pokémon Go und endet am 17. November 2022 um 20 Uhr. Ihr habt also etwas mehr als eine Woche Zeit dafür!

In unserem Guide zeigen wir euch, welche Aufgaben euch bei der befristeten Forschung erwarten und welche Belohnungen ihr dabei abstauben könnt.

Inhalt:

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Gierige Gesellen: Belohnungen und Aufgaben der befristeten Forschung

Für den Abschluss der befristeten Forschung zum Event Gierige Gesellen werdet ihr unter anderem mit goldenen Himmihbeeren, silbernen Sananabeeren und einer Begegnung mit einem Relaxo belohnt.

Hier sind alle weiteren Details dazu:

Aufgabe Belohnung Gehe 1 km 3 Nanabbeeren Gehe 2 km 7 Himmihbeeren Gehe 3 km 7 Sananabeeren Gehe 4 km Begegnung mit Relaxo Gehe 5 km 5 Nanabbeeren Gehe 6 km 3 goldene Himmihbeeren Gehe 7 km 3 silberne Sananabeeren Belohnungen Begegnung mit Relaxo, 1 Knursp, 7.000 EP

Weitere hilfreiche Inhalte zu Pokémon Go:

Übersicht aller Tipps zu Pokémon Go Raid und Ex-Raids

Eine Tabelle mit Stärken und Schwächen aller Pokémon in Pokémon Go

Aktuelle Promo-Codes in Pokémon Go

Evoli-Entwicklung und Namenstricks in Pokémon Go