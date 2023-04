Pokémon Go: Hüpft in den Frühling bringt 2 neue Pokémon! Alle Infos im Überblick

So langsam beginnt der Frühling und in Pokémon Go bedeutet das, dass mit Hüpft in den Frühling ein brandneues Event stattfindet!

Mehrere Tage lang könnt ihr in den Frühling hüpfen. Das Event beginnt am Dienstag, den 4. April 2023, um 10 Uhr, und endet wiederum am Montag, den 10. April 2023, um 20 Uhr.

Welche Pokémon dabei ihr Debüt geben und was währenddessen noch in Pokémon Go passiert, verrät euch nachfolgend unser Guide!

Inhalt:

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Welche Pokémon kann ich beim Frühlings-Event fangen?

Während des Frühlings-Events in Pokémon Go gibt das Pokémon Wommel sein Debüt im Spiel. Mit ihm kommt auch gleichzeitig die Entwicklung Bandelby als Neuzugang hinzu.

Darüber hinaus gibt es folgende Pokémon mit neuem Kostüm:

Pichu mit Kirschblüten*

Pikachu mit Kirschblüten*

Raichu mit Kirschblüten*

Evoli mit Kirschblüten*

Aquana mit Kirschblüten*

Blitza mit Kirschblüten*

Flamara mit Kirschblüten*

Psiana mit Kirschblüten*

Nachtara mit Kirschblüten*

Folipurba mit Kirschblüten*

Glaziola mit Kirschblüten*

Feelinara mit Kirschblüten*

Pokémon Go: Hüpft in den Frühling – Wilde Pokémon

Was wilde Pokémon anbelangt, so trefft ihr während des Frühlings-Events in Pokémon Go häufiger auf diese hier:

Pikachu mit Kirschblüten*

Pummeluff*

Evoli mit Kirschblüten*

Marill*

Flurmel*

Haspiror mit Blumenkranz*

Scoppel*

Wommel

Chaneira mit Blumenkranz*

Togetic mit Blumenkranz*

Pokémon Go: Hüpft in den Frühling – Raid-Kämpfe

Diesen Pokémon begegnen ihr beim Frühlings-Event in Pokémon Go in Raids:

Stufe Pokémon Stufe 1 Pikachu mit Kirschblüten*

Pummeluff*

Evoli mit Kirschblüten*

Wommel Stufe 3 Kokowei

Alola-Kokowei*

Chaneira mit Blumenkranz*

Togetic mit Blumenkranz* Stufe 5 Lugia* Mega-Raids Mega-Schlapor*

Pokémon Go: Hüpft in den Frühling – Eier

Wenn ihr während des Frühlings-Events in Pokémon Go 2-km-Eier erhaltet, können daraus die folgenden Pokémon schlüpfen:

Evoli mit Kirschblüten*

Pichu mit Kirschblüten*

Togepi mit Blumenkranz*

Azurill*

Wonneira mit Blumenkranz*

Owei*

Riolu*

Wommel

* Bei diesen Pokémon besteht die Möglichkeit, sie als schillerndes Exemplar zu fangen.

Welche Boni gibt es beim Frühlings-Event?

Mehrere verschiedene Boni sind während des Frühlings-Events in Pokémon Go aktiv.

Unter anderem gibt es etwa doppelte Schlüpf-Bonbons, ihr profitiert also, wenn ihr Eier ausbrütet.

Und wo wir schon bei Eiern sind: Eier, die ihr im Event-Zeitraum in eine Brutmaschine legt, schlüpfen doppelt so schnell. Außerdem laufen Glücks-Eier eine Stunde lang.

Wie löse ich die Sammlerherausforderung?

Passend zu Hüpft in den Frühling gibt es in Pokémon Go auch eine neue Sammlerherausforderung, bei der ihr EP, Sternenstaub und ein Glücks-Ei erhalten könnt.

Und das müsst ihr dafür tun:

Aufgabe Belohnung Fange ein Flurmel

Fange ein Scoppel

Haspiror mit Blumenkranz

Fange ein Marill

Fange ein Evoli mit Kirschblüten

Fange ein Pikachu mit Kirschblüten

Fange ein Wommel

Entwickle ein Wommel zu Bandelby

Entwickle ein Scoppel zu Grebbit

Entwickle ein Haspiror zu Schlapor 10.000 EP, 5.000 Sternenstaub, 1 Glücksei

Weitere hilfreiche Inhalte zu Pokémon Go:

Übersicht aller Tipps zu Pokémon Go Raid und Ex-Raids

Eine Tabelle mit Stärken und Schwächen aller Pokémon in Pokémon Go

Aktuelle Promo-Codes in Pokémon Go

Evoli-Entwicklung und Namenstricks in Pokémon Go