Pokémon Go: Igamaro entwickeln - Wie ihr Igastarnish und Brigaron bekommt

Igamaro ist ein Pokémon des Typs Pflanze und gehört zur sechsten Pokémon-Generation. In Pokémon Go könnt ihr Igamaro zweimal entwickeln, wodurch ihr die beiden Entwicklungen Igastarnish und Brigaron erhaltet.

In unserem Guide zeigen wir euch, welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, um in Pokémon Go ein Igamaro entwickeln zu können.

Inhalt:

Igamaro, Igastarnish und Brigaron in Pokémon Go

Normalerweise sind die Stacheln auf dem Kopf von Igamaro weich, wenn es sich aber konzentriert, kann es mit ihnen Steine zertrümmern. Die harte Hülle auf Kopf und Rücken kann selbst eine Kollision mit einem LKW überstehen.

Auch Igastarnish ist entsprechend gut durch seinen Panzer geschützt, Angriffe wehrt es mit spitzen Stacheln ab. Ihre Beinmuskeln stärken Igastarnish, indem sie sich freundlich anrempeln.

Noch einmal deutlich stärker ist Brigaron. Es ist in der Lage, selbst 50 Tonnen schwere Panzer umzustoßen. Es bietet sich selbst als Schild an, um Artgenossen zu schützen. Sogar Explosionen übersteht es, wenn es seine Verteidigungshaltung einnimmt.

Igamaro, Igastarnish und Brigaron.

Wie fange ich Igamaro in Pokémon Go?

Wenn gerade kein Event in Pokémon Go stattfindet, solltet ihr hier und da einem Igamaro über den Weg laufen. Es taucht nicht an jeder Ecke auf, ist aber auch nicht mega selten. Bei Events rückt es dann aber eher in den Hintergrund. Es sei denn, es sind Events, bei denen Pflanzen-Pokémon oder Igamaro selbst im Mittelpunkt stehen.

Ein schillerndes Igamaro kann seit dem Community Day im Januar 2023 in Pokémon Go gefangen werden.

Wie entwickle ich Igamaro zu Igastarnish und Brigaron?

Ihr könnt Igamaro in Pokémon Go zu Igastarnish und Brigaron weiterentwickeln. Nachfolgend verraten wir euch die Voraussetzungen dafür.

So entwickelt ihr Igamaro zu Igastarnish und Brigaron:

Igamaro zu Igastarnish entwickeln: 25 Bonbons

25 Bonbons Igastarnish zu Brigaron entwickeln: 100 Bonbons

Welche Attacken haben Igamaro, Igastarnish und Brigaron in Pokémon Go?

Hier seht ihr die Attacken von Igamaro, Igastarnish und Brigaron in Pokémon Go im Überblick:

Igamaro

Attacken-Typ Mögliche Attacken Sofort-Attacken Rankenhieb (Pflanze)

Bodycheck (Normal) Lade-Attacken Samenbomben (Pflanze)

Bodyslam (Normal)

Gyroball (Stahl)

Igastarnish

Attacken-Typ Mögliche Attacken Sofort-Attacken Rankenhieb (Pflanze)

Fußkick (Kampf) Lade-Attacken Energieball (Pflanze)

Bodyslam (Normal)

Gyroball (Stahl)

Brigaron

Attacken-Typ Mögliche Attacken Sofort-Attacken Rankenhieb (Pflanze)

Fußkick (Kampf)

Katapult (Gestein) Lade-Attacken Solarstrahl (Pflanze)

Kraftkoloss (Kampf)

Energieball (Pflanze)

Gyroball (Stahl)

Viel Glück dabei, Igamaro zu fangen und zu entwickeln!

