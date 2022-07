Pokémon Go Jubiläums-Event: Nach diesen exklusiven Pokémon solltet ihr jetzt Ausschau halten

Mit dem Jubiläums-Event feiert Pokémon Go seinen mittlerweile sechsten Geburtstag und anlässlich dessen tauchen jede Menge Pokémon häufiger im Spiel auf.

Das Jubiläums-Event in Pokémon Go beginnt am Mittwoch, dem 6. Juli 2022 um 10 Uhr und endet am Dienstag, dem 12. Juli 2022 um 20 Uhr.

Unser Guide zeigt euch auf dieser Seite, welche Pokémon häufiger auftauchen und welche exklusiven Feldforschungen es gibt.

Welche Pokémon kann ich beim Jubiläums-Event in Pokémon Go fangen?

Unter anderem könnt ihr während des Jubiläums-Events in Pokémon Go drei exklusive Pokémon fangen.

Erstmals tauchen Glutexo mit Partyhut, Glurak mit Partyhut und Pikachu mit Kuchenkostüm in Pokémon Go auf. Alle von ihnen können schillernd sein.

Das bedeutet auch, dass sich zuvor oder während des Events gefangene Glumanda mit Partyhut jetzt entwickeln können.

Mehr zum Jubiläums-Event in Pokémon Go:

Die folgenden Pokémon können verstärkt in der Wildnis auftauchen:

Bisasam (schillernd möglich)

Glumanda mit Partyhut (schillernd möglich)

Schiggy (schillernd möglich)

Pikachu mit Kuchenkostüm (schillernd möglich)

Machollo (schillernd möglich)

Ledyba (schillernd möglich)

Trasla (schillernd möglich)

Haspiror (schillernd möglich)

Toxiped

Igamaro

Fynx

Froxy

Scoppel (schillernd möglich)

Leufeo (schillernd möglich)

Knarksel

Scampisto

Eguana

Grillmak (schillernd möglich)

In Raid-Kämpfen ist während des Jubiläums-Events in Pokémon Go mit folgenden Pokémon zu rechnen:

Stufe Pokémon Stufe 1 Pikachu mit Kuchenkostüm (schillernd möglich)

Dratini (schillernd möglich)

Icognito E (schillernd möglich)

Grillmak (schillernd möglich) Stufe 3 Bisaflor (schillernd möglich)

Glurak mit Partyhut (schillernd möglich)

Turtok (schillernd möglich)

Despotar

Metagross Stufe 5 Zapdos (schillernd möglich) Mega 6. und 7. Juli: Mega-Glurak X (schillernd möglich)

7. bis 12. Juli: Mega-Glurak Y (schillernd möglich)

