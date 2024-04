Pokémon Go: Käferkrabbelei bringt Shiny-Bonus für 2 Pokémon!

Die Käferkrabbelei kehrt auch im Jahr 2024 in Pokémon Go zurück. Wie der Name schon sagt, stehen dabei besonders Pokémon vom Typ Käfer im Mittelpunkt. Und ihr könnt euch auf einen Shiny-Bonus für zwei Pokémon freuen!

Das Event beginnt am Freitag, den 12. April 2024, um 10 Uhr und endet am Mittwoch, den 17. April 2024, um 20 Uhr.

Nachfolgend verraten wir euch in unserem Guide, was ihr über die Käferkrabbelei 2024 in Pokémon Go wissen müsst.

Pokémon Go: Käferkrabbelei 2024 Inhalt:

Käferkrabbelei 2024: Welche Pokémon kann ich fangen?

Ein Pokémon-Debüt gibt es im Rahmen der Käferkrabbelei auch. Bei einem Extra-Event taucht erstmals Mega-Skaraborn im Spiel beziehungsweise in Raids auf.

Außerdem gibt es bei zwei Pokémon einen Shiny-Bonus. Bei Wadribie und Burmy besteht eine erhöhte Chance auf schillernde Exemplare.

Käferkrabbelei 2024 – Wilde Pokémon

Die folgenden Pokémon tauchen während des Events häufiger in der Wildnis auf:

Raupy*

Hornliu*

Pottrott*

Waumpel*

Zirpurze*

Wadribie*

Strawickl

Lithomith*

Nincada*

Wommel*

Käferkrabbelei 2024 – Feldforschungen

Es sind verschiedene Event-Feldforschungen verfügbar. Schließt ihr sie ab, könnt ihr folgenden Pokémon begegnen:

Paras*

Bluzuk*

Burmy (Pflanzenumhang)*

Burmy (Sandumhang)*

Burmy (Lumpenumhang)*

Laukaps*

Schnuthelm*

Araqua*

Reißlaus*

Obendrein könnt ihr für bestimmte Feldforschungen Mega-Energie für diese Pokémon erhalten:

Mega-Bibor

Mega-Pinsir

Mega-Scherox

Käferkrabbelei 2024 – Raids

Mit diesen Pokémon könnt ihr während des Events in Raids rechnen:

Raid-Stufe Pokémon Stufe 1 Tannza*

Pottrott*

Nincada*

Pionskora* Stufe 3 Bibor*

Pinsir*

Axantor* Stufe 5 Kapu-Toro* Mega-Raids Mega-Glurak X* (bis 13. April um 10 Uhr)

Mega-Skaraborn*

Wenn zwei oder mehr Trainerinnen und Trainer erfolgreich einen Raid-Kampf vor Ort bestreiten, tauchen bei der jeweiligen Arena 15 Minuten lang mehr Pokémon auf.

* Bei diesen Pokémon besteht die Möglichkeit, ein schillerndes Exemplar zu erhalten.

Bei diesem Event tauchen viele Käfer-Pokémon auf.

Käferkrabbelei 2024: Welche Boni gibt es?

Während des Events erhaltet ihr doppelte EP, wenn ihr ein Pokémon mit einem guten, großartigen oder fabelhaften Wurf fangt. Für entsprechende Würfe gibt es zudem mehr Bonbons und mehr XL-Bonbons (für Trainer ab Level 31).

Obendrein haben wir die bereits erwähnte erhöhte Chance auf schillernde Wadribie und Burmy.

Käferkrabbelei 2024: Sammler-Herausforderungen

Mit der Käferkrabbelei kommen auch neue Sammler-Herausforderungen ins Spiel.

Wenn ihr deren Aufgaben meistert, werdet ihr mit Pokémon-Begegnungen und Mega-Energie für bestimmte Käfer-Pokémon belohnt.

