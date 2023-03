Pokémon Go Kampftag: Viktor - Aufgaben, Belohnungen und alle Infos.

Heute könnt ihr euch am Go-Kampftag: Viktor in Pokémon Go beteiligen. Es gibt spezielle Aktivitäten und Boni und obendrein auch noch ein paar besondere Belohnungen, die ihr bekommen könnt!

Los geht es mit dem Go-Kampftag: Viktor in Pokémon Go am Samstag, den 25. März 2023 um 0 Uhr deutscher Zeit, Feierabend ist dann am selben Tag um 23:59 Uhr deutscher Zeit.

In unserem Guide zeigen wir euch nachfolgend, was ihr heute alles tun könnt und welche Belohnungen ihr dafür kriegt!

Inhalt:

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Was kann ich am Go-Kampftag Viktor machen?

Beim Go-Kampftag: Viktor in Pokémon Go habt ihr unter anderem die Gelegenheit, euch einen Teil des Outfits von Viktor (Pokémon Diamant, Pokémon Perl, Pokémon Strahlender Diamant, Pokémon Leuchtende Perle) für euren eigenen Avatar zu verdienen.

Habt ihr den Avatar-Artikel bereits als Belohnung für Rang 20 erhalten, erhaltet ihr natürlich kein weiteres Exemplar.

Ihr könnt am heutigen Tag im oben erwähnten Event-Zeitraum insgesamt 20 Kampfsets statt der sonst üblichen fünf absolvieren. Insgesamt sind somit heute bis zu 100 Kämpfe möglich.

Des Weiteren gibt es für Siege viermal so viel Sternenstaub als Belohnung. Das gilt aber nicht für die Belohnung am Ende eines Kampfsets. Diese wird nicht mit dem dreifachen Sternenstaub-Bonus der Meisterliga-Rotationswochen multipliziert.

An diesem Tag könnt ihr in der Hyperliga und im Mountain Cup – Edition: Superliga antreten.

Go-Kampftag: Viktor - Befristete Forschung

Analog zum Go-Kampftag: Viktor ist eine befristete Forschung verfügbar. Ihr habt den gesamten Event-Zeitraum über Zeit, diese abzuschließen.

Die Forschung dreht sich rund ums Kämpfen und belohnt euch unter anderem mit Viktors Handschuhen.

Hier alle Details zur befristeten Forschung zum Go-Kampftag: Viktor:

Aufgabe Belohnung Kämpfe 5 Mal in der Go-Kampfliga 7.500 EP Kämpfe 10 Mal in der Go-Kampfliga 7.500 EP Setzte 10 sehr effektive Lade-Attacken ein 7.500 EP Verwende 10 Power-ups bei Pokémon 7.500 EP Belohnungen 2 Sonderbonbons, 1 Top-Lade-TM, Viktors Handschuhe

Weitere hilfreiche Inhalte zu Pokémon Go:

Übersicht aller Tipps zu Pokémon Go Raid und Ex-Raids

Eine Tabelle mit Stärken und Schwächen aller Pokémon in Pokémon Go

Aktuelle Promo-Codes in Pokémon Go

Evoli-Entwicklung und Namenstricks in Pokémon Go