Pokémon Go Kampftag: Vulpix - Aufgaben, Belohnungen und alle Infos im Überblick

Am heutigen Tag findet der Go-Kampftag: Vulpix in Pokémon Go statt. Wie der Name des Events schon sagt, steht dabei das Pokémon Vulpix im Mittelpunkt des Geschehens.

Der Go-Kampftag: Vulpix findet in Pokémon Go am Sonntag, den 12. Februar 2023 statt. Es handelt sich um ein ganztägiges Event, der Event-Zeitraum erstreckt sich daher von 0 Uhr bis 23:59 Uhr Ortszeit. Aber es gibt auch noch einen kleineren Zeitraum innerhalb dieser Zeitspanne, den ihr beachten solltet!

Wir zeigen euch nachfolgend in unserem Guide, welche Aktivitäten, Belohnungen und Boni heute für euch verfügbar sind.

Inhalt:

Was kann ich am Go-Kampftag mit Vulpix machen?

Wie gesagt, der gesamte Go-Kampftag mit Vulpix erstreckt sich in Pokémon Go von 0 Uhr bis 23:59 Uhr. Innerhalb dieses Zeitraums bekommt ihr viermal so viel Sternenstaub für Kämpfe gegen andere Trainerinnen und Trainer. Außerdem könnt ihr insgesamt 20 Kampfsets statt fünf bestreiten, insgesamt also 100 Kämpfe an diesem Tag.

Wenn ihr währenddessen ein Vulpix zu Vulnona entwickelt, lernt dieses die Sofort-Attacke Glut.

Obendrein steht Vulpix im Zeitraum von 11 bis 14 Uhr verstärkt im Fokus. Für diesen Zeitraum gilt folgendes:

Vulpix ist eine garantierte Belohnungsbegegnung .

. Sämtliche Siegesbelohnungen für Premium-Kämpfe sind Pokémon-Begegnungen .

. Erhöhte Chance, ein schillerndes Vulpix zu finden.

Go-Kampftag: Vulpix – Befristete Forschung

Obendrein gibt es noch eine befristete Forschung zum Go-Kampftag mit Vulpix, bei der Kämpfe im Vordergrund stehen. Als Belohnungen erhaltet ihr EP, Sonderbonbons, Begegnungen und eine Top-Lade-TM.

Hier alle Details zur befristeten Forschung:

Aufgabe Belohnung Kämpfe 5 Mal in der Go-Kampfliga 7.500 EP Kämpfe 10 Mal in der Go-Kampfliga 7.500 EP Setze 10 sehr effektive Lade-Attacken ein 7.500 EP Verwende 10 Power-ups bei Pokémon 7.500 EP Belohnungen 3 Sonderbonbons, 1 Top-Lade-TM, Begegnung mit Vulpix

