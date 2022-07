Pokémon Go Kampfwochenende: Alle Event-Boni im Überblick

Während des aktuellen Jubiläums-Events in Pokémon Go findet an diesem Wochenende auch ein spezielles Kampfwochenende statt. Dabei stehen Kämpfe gegen Team Go Rocket im Fokus und ihr könnt ein neues legendäres Crypto-Pokémon fangen.

Das Kampfwochenende in Pokémon Go beginnt am Samstag, dem 9. Juli 2022, um 0 Uhr und läuft bis Sonntag, dem 10. Juli 2022, um 23:59 Uhr. Alles in allem habt ihr also zwei Tage Zeit, um das Event auszunutzen.

Unser Guide zeigt euch alle Boni im Überblick.

Welche Boni gibt es beim Kampfwochenende in Pokémon Go?

Beim Kampfwochenende in Pokémon Go könnt ihr von mehreren verschiedenen Event-Boni profitieren. Grundsätzlich sind das folgende:

An beiden Tagen lassen sich in der Go-Kampfliga jeweils bis zu 20 Kampfsets abschließen.

abschließen. Ihr könnt eine Lade-TM verwenden, um ein Crypto-Pokémon die Lade-Attacke Frustration vergessen zu lassen.

Durch das Erreichen des Hyperbonus beim Pokémon Go Fest Berlin wurden zudem einige weitere Boni freigeschaltet:

Alle zwei Stunden taucht ein neuer Ballon von Team Go Rocket auf.

taucht ein neuer Ballon von Team Go Rocket auf. Für gewonnene Kämpfe in der Go-Kampfliga erhaltet ihr die fünffache Menge an Sternenstaub als Belohnung.

als Belohnung. An beiden Tagen erhaltet ihr einen zusätzlichen Raid-Pass .

. Für gewonnene Raid-Kämpfe bekommt ihr doppelte EP .

. Siege gegen Team Go Rocket Rüpel bescheren euch zwei mysteriöse Teile .

. Bei Siegen gegen Team Go Rocket Rüpel bekommt ihr außerdem die doppelte Menge Sternenstaub .

. Erreicht ihr Rang 16 in der Go-Kampfliga, besteht die Chance legendäre Pokémon als Belohnung zu erhalten.

Mehr zum Kampfwochenende in Pokémon Go:

Welche alten Attacken kann ich beim Kampfwochenende in Pokémon Go bekommen?

Bei ausgewählten Starter-Pokémon ist es während des Kampfwochenendes in Pokémon Go möglich, dass sie Attacken von früheren Events lernen. Nachfolgend seht ihr alle möglichen Pokémon und Attacken in der Übersicht:

Attacke Pokémon Flora-Statue (Lade-Attacke) Bisasam

Endivie

Geckarbor

Chelast

Serpifeu Lohekanonade (Lade-Attacke) Glumanda

Feurigel

Flemmli

Panflam

Floink Aquahaubitze (Lade-Attacke) Schiggy

Karnimani

Hydropi

Plinfa

Ottaro Feuerodem (Sofort-Attacke) Glumanda

Welche neuen Crypto-Pokémon tauchen beim Kampfwochenende in Pokémon Go auf?

Beim Kampfwochenende in Pokémon Go trefft ihr unter anderem auch auf einige neue Crypto-Pokémon. Das gilt besonders für Rocket-Boss Giovanni, der jetzt Crypto-Latios einsetzt, ihr könnt es im Kampf gegen ihn auch bekommen. Auch die anderen Anführer setzen neue Pokémon an.

Ferner begegnet ihr künftig auch Pokémon wie Kleinstein, Sheinux und Felilou als Crypto-Pokémon. Nähere Details zu den Kämpfen gegen Giovanni und die anderen Anführer findet ihr hier:

