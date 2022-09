Pokémon Go: Kiesling entwickeln - Wie ihr Sedimantur und Brockoloss bekommt

Kiesling ist ein Pokémon vom Typ Gestein und es gehört für fünften Pokémon-Generation. Kiesling lässt sich in Pokémon Go fangen und zweimal entwickeln, wodurch ihr wiederum Sedimantur und Brockoloss bekommen könnt.

In unserem Guide zeigen wir euch, welche Voraussetzungen ihr in Pokémon Go erfüllt werden müssen, um Kiesling entwickeln zu können.

Inhalt:

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Kiesling, Sedimantur und Brockoloss in Pokémon Go

Kieslings Körper ist hart wie Stahl, allerdings sorgt längeres Aufenthalten im Wasser dafür, dass er doch etwas weicher wird. Zugleich fühlt es sich aufgrund seines Energiekerns immer etwas warm an und bewegt sich auf Geräuschquellen zu.

Wer einem Sedimantur mit leuchtenden Kristallen begegnet, sollte vorsichtig sein, denn es kann zu spontanen Energieentladungen kommen. Seine Umgebung erkennt es über akustische Reize. So kann es Störenfriede verfolgen, ohne sich drehen zu müssen.

Brockoloss ist wiederum ein starkes Pokémon, das zusammen mit Patinaraja häufiger als Aushilfe auf Baustellen oder in Bergwerken zum Einsatz kommt. Seine Energiekugeln kann es nur bei schönem Wetter abfeuern, aber sie sind in der Lage, Lastwagen durch die Gegend zu schleudern.

Wie fange ich Kiesling in Pokémon Go?

Kiesling könnt ihr in der Wildnis in Pokémon Go begegnen. Wie häufig es auftaucht, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Normalerweise ist es nicht an jeder Ecke zu finden, bei spezifischen Events findet ihr wiederum sehr viele davon. Anders gesagt: Wenn sich die Chance bietet, viele Kiesling zu fangen, solltet ihr sie ergreifen, um eure Vorräte aufzustocken.

Mit etwas Glück fällt euch dabei auch ein schillerndes Kiesling in die Hände.

Wie entwickle ich Kiesling zu Sedimantur und Brockoloss?

Kiesling lässt sich in Pokémon Go zuerst zu Sedimantur und zu Brockoloss entwickeln. Welche Voraussetzungen dafür erfüllt sein müssen, lest ihr nachfolgend.

So entwickelt ihr Kiesling zu Sedimantur und Brockoloss:

Kiesling zu Sedimantur entwickeln: 50 Bonbons

50 Bonbons Sedimantur zu Brockoloss entwickeln: Entwicklung durch Tausch oder 200 Bonbons

Um Brockoloss zu bekommen, benötigt ihr schon einige Bonbons. Eine Option zum Sparen ist daher die Entwicklung durch einen Tausch. Wenn ihr ein Sedimantur per Tausch erhaltet, entwickelt es sich sofort zu Brockoloss. Der Nachteil ist, dass ihr nicht garantieren könnt, dass es anschließend gute Werte hat. Selbst bei einem Glückstausch gibt es noch Spielraum bei den Werten.

Welche Attacken haben Kiesling, Sedimantur und Brockoloss in Pokémon Go?

Natürlich haben auch Kiesling, Sedimantur und Brockoloss in Pokémon Go unterschiedliche Attacken. Hier ein Überblick:

Kiesling

Attacken-Typ Mögliche Attacken Sofort-Attacken Katapult (Gestein)

Tackle (Normal) Lade-Attacken Steinkante (Gestein)

Felswurf (Gestein)

Dampfwalze (Boden)

Sedimantur

Attacken-Typ Mögliche Attacken Sofort-Attacken Katapult (Gestein)

Lehmschelle (Boden) Lade-Attacken Steinhagel (Gestein)

Steinkante (Gestein)

Dampfwalze (Boden)

Brockoloss

Attacken-Typ Mögliche Attacken Sofort-Attacken Katapult (Gestein)

Lehmschelle (Boden) Lade-Attacken Steinhagel (Gestein)

Solarstrahl (Pflanze)

Rammboss (Stahl)

Kraftkoloss (Kampf)

Viel Glück dabei, Kiesling zu fangen und zu entwickeln!

Weitere hilfreiche Inhalte zu Pokémon Go:

Übersicht aller Tipps zu Pokémon Go Raid und Ex-Raids

Eine Tabelle mit Stärken und Schwächen aller Pokémon in Pokémon Go

Aktuelle Promo-Codes in Pokémon Go

Evoli-Entwicklung und Namenstricks in Pokémon Go