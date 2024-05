Pokémon Go Kopplosio besiegen - Mit diesen Kontern bist du erfolgreich

Kopplosio gehört zu den vielen Ultrabestien, die ihr in Raids in Pokémon Go bekämpfen und anschließend fangen könnt, wenn ihr Glück habt.

Das Feuerwerk-Pokémon hat die Typen Feuer und Geist und ist zeitweise in Raids in Pokémon Go antreffen. Das heißt, ihr benötigt die Unterstützung anderer Trainer und Trainnerinnen, um es zu bekämpfen und zu besiegen.

Unser Guide zeigt euch nachfolgend die besten Konter gegen Kopplosio.

Pokémon Go: Kopplosio Raid-Guide Inhalt:

Wie besiege ich Kopplosio?

So sieht Kopplosio aus.

Mithilfe der folgenden Pokémon könnt ihr Kopplosio in Pokémon Go besiegen:

Kopplosio Typ: Feuer, Geist Kopplosio ist schwach gegen: Wasser, Boden, Gestein, Geist, Unlicht

Was ist der beste Konter gegen Kopplosio in Pokémon Go? Derzeit ist Proto-Kyogre mit den Attacken Kaskade und Ursprungswoge der beste Konter gegen Kopplosio.

Weitere effektive Konter gegen Kopplosio:

Pokémon Attacken Proto-Groudon Lehmschuss und Abgrundsklinge Despotar Katapult und Wirbler Trikephalo Biss und Wirbler Kyogre Kaskade und Ursprungswoge Quajutsu Wasser-Shuriken und Aquahaubitze Giratina (Urform) Dunkelklaue und Schemenkraft Rihornior Lehmschelle und Felswerfer Rameidon Katapult und Steinhagel Mega-Despotar Katapult und Wirbler Mega-Sumpex Lehmschuss und Aquahaubitze Mega-Knakrack Lehmschuss und Erdkräfte Crypto-Despotar Biss und Wirbler Crypto-Kyogre Kaskade und Ursprungswoge Crypto-Rihornior Lehmschelle und Felswerfer Crypto-Groudon Lehmschuss und Abgrundsklinge Crypto-Sumpex Aquaknarre und Aquahaubitze

Wie viele WP hat Kopplosio in Pokémon Go?

Mit diesen WP-Werten ist bei Kopplosio in Pokémon Go zu rechnen:

Perfekte WP beim Fangen von Kopplosio - 1.884 Perfekte WP beim Fangen von Kopplosio mit Wetterverstärkung (Sonnig, Nebel) - 2.355 Maximal mögliche WP von Kopplosio (Level 50) - 3.727 WP

Welche Attacken hat Kopplosio in Pokémon Go?

Folgende Attacken kann Kopplosio in Pokémon Go beherrschen:

Attacken-Typ Mögliche Attacken Sofort-Attacken Erstauner (Geist)

Glut (Feuer) Lade-Attacken Spukball (Geist)

Hitzekoller (Feuer)

Psychokinese (Psycho)

Was wir über Kopplosio wissen

Auch Kopplosio ist eine Ultrabestie, die einst über eine Ultrapforte in die normale Pokémon-Welt kam. Und es ist gefährlich. Menschen nähert es sich tänzelnd, was erst einmal harmlos wirkt, doch sobald es in der Nähe ist, lässt es seinen Kopf explodieren.

Zudem erschreckt es seine Gegner gerne mit Explosionen und ist dann dadurch in der Lage, ihnen ihre Lebenskraft zu rauben.

