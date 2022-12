Pokémon Go: Krabbox entwickeln - Wie ihr Krawell bekommt

Mit Krabbox ist eines der neuen Pokémon aus Pokémon Karmesin und Purpur auch in Pokémon Go verfügbar. Außerdem hat es seine Entwicklung Krawell mitgebracht, die ihr ebenso bekommen könnt.

Wir zeigen euch nachfolgend in unserem Guide, was ihr in Pokémon Go tun müsst, um Krabbox zu finden und zu einem Krawell zu entwickeln.

Inhalt:

Krabbox und Krawell in Pokémon Go

Seine harten Scheren kann Krabbox sowohl offensiv als auch defensiv einsetzen. Kämpfen zwei Krabbox gegeneinander, erinnert das an einen Boxkampf. Es hält sogar manchmal ein Kokowei für eine Palme und kletter auf es drauf, nur um dann abgeschüttelt zu werden und einen Tritt von ihm einzustecken.

Krawell speichert in seinen Scheren wiederum kalte Luft, mit ihnen kann es auch dicke Eiswände mit Leichtigkeit zerstören. Bei seinen Attacken denkt es zudem nicht lange nach und schlägt einfach zu. Berichten zufolge soll es sogar Lawinen aufhalten können.

Krabbox und Krawell.

Wie fange ich Krabbox in Pokémon Go?

Krabbox wurde im Dezember 2022 während des Events Mysteriöse Klinge in Pokémon Go eingeführt und war währenddessen in der Wildnis zu fangen.

Wie häufig das Pokémon in Zukunft in der Wildnis auftaucht, bleibt abzuwarten. Es ist aber natürlich möglich, dass es bei bestimmten Events wieder häufiger in Erscheinung tritt.

Das schillernde Krabbox ist aktuell noch nicht in Pokémon Go verfügbar.

Wie entwickle ich Krabbox zu Krawell?

Ihr könnt euer Krabbox in Pokémon Go zu einem Krawell entwickeln, wenn ihr die dafür nötigen Voraussetzungen erfüllt.

So entwickelt ihr Krabbox zu Krawell:

Krabbox zu Krawell entwickeln: Gletscher-Lockmodul + 50 Bonbons

Bevor ihr mit 50 Bonbons Krabbox zu Krawell entwickeln könnt, müsst ihr zuerst ein Gletscher-Lockmodul bei einem Pokéstop entwickeln und euch im näheren Umfeld dieses Pokéstops aufhalten.

Welche Attacken haben Krabbox und Krawell in Pokémon Go?

Folgende Attacken können Krabbox und Krawell in Pokémon Go beherrschen:

Krabbox

Attacken-Typ Mögliche Attacken Sofort-Attacken Zertrümmerer (Kampf)

Blubber (Wasser) Lade-Attacken Krabbhammer (Wasser)

Steigerungshieb (Kampf)

Gegenstoß (Unlicht)

Krawell

Attacken-Typ Mögliche Attacken Sofort-Attacken Zertrümmerer (Kampf)

Blubber (Wasser) Lade-Attacken Krabbhammer (Wasser)

Eishieb (Eis)

Steigerungshieb (Kampf)

Gegenstoß (Unlicht)

Viel Glück dabei, Krabbox zu fangen und zu entwickeln!

