Pokémon Go: Legendenjagd - Das müsst ihr für die neue Spezialforschung tun

Passend zur Go Tour Hoenn in Pokémon Go gibt es mit Legendenjagd auch eine brandneue Spezialforschung, die alle Spielerinnen und Spieler bekommen können.

Die Pokémon Go Tour Hoenn findet sowohl am 25. Februar als auch am 26. Februar 2023 jeweils in einem Zeitraum von 10 bis 18 Uhr Ortszeit statt.

Nachfolgend zeigen wir euch in unserem Guide, was ihr für die neue Spezialforschung machen müsst und was ihr dafür im Gegenzug bekommt!

Inhalt:

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Pokémon Go: Legendenjagd: Alle Aufgaben und Belohnungen

Bei der neuen Spezialforschung Legendenjagd in Pokémon Go geht es um die Hoenn-Region. Ihr geht den Sagen rund um den Roten Edelstein und Blauen Edelstein nach, die mit Proto-Kyogre und Proto-Groudon in Verbindung stehen sollen.

Nähere Details und zu den Aufgaben und Belohnungen der neuen Spezialforschung lest ihr nachfolgend.

Legendenjagd (1/6)

Aufgabe Belohnung Verwende 15 Power-ups bei Pokémon 3x Rauch Belohnungen 5 Kyogre-Bonbons, 5 Groudon-Bonbons, Begegnung mit Absol

Entscheidet euch anschließend zwischen:

Schluppuck

Gehweiher

Tuska

Legendenjagd: Schluppuck (2/6)

Aufgabe Belohnung Verwende einen Rauch Begegnung mit Schluppuck Fange 5 Schluppuck Begegnung mit Schluppuck Fange 10 verschiedene Arten von Pokémon Begegnung mit Schluppuck Belohnungen 2 Premium-Kampf-Pässe, 30 Pokébälle, 5 Hyperbälle

Legendenjagd: Gehweiher (2/6)

Aufgabe Belohnung Verwende einen Rauch Begegnung mit Gehweiher Fange 5 Gehweiher Begegnung mit Gehweiher Fange 10 verschiedene Arten von Pokémon Begegnung mit Gehweiher Belohnungen 2 Premium-Kampf-Pässe, 30 Pokébälle, 5 Hyperbälle

Legendenjagd: Tuska (2/6)

Aufgabe Belohnung Verwende einen Rauch Begegnung mit Tuska Fange 5 Tuska Begegnung mit Tuska Fange 10 verschiedene Arten von Pokémon Begegnung mit Tuska Belohnungen 2 Premium-Kampf-Pässe, 30 Pokébälle, 5 Hyperbälle

Legendenjagd (3/6)

Aufgabe Belohnung Drehe 15 Pokéstops oder Arenen Begegnung mit Plusle Gehe 1 km Begegnung mit Sonnfel Fange 10 Pokémon vom Typ Feuer, Pflanze oder Boden Begegnung mit Knacklion Fange 1 Groudon Begegnung mit Volbeat Belohnungen Begegnung mit Formeo (Sonnenform), 10 Groudon-Bonbons, 200 Proto-Energie für Groudon, Rubin-Ticket

Legendenjagd (4/6)

Aufgabe Belohnung Drehe 15 Pokéstops oder Arenen Begegnung mit Minun Gehe 1 km Begegnung mit Lunastein Fange 10 Pokémon vom Typ Wasser, Elektro oder Käfer Begegnung mit Wailmer Fange 1 Kyogre Begegnung mit Illumise Belohnungen Begegnung mit Formeo (Regenform), 10 Kyogre-Bonbons, 200 Proto-Energie für Kyogre, Saphir-Ticket

Legendenjagd (5/6)

Aufgabe Belohnung Aktiviere die Protomorphose 1 Rocket Radar Besiege einen Anführer von Team Go Rocket 3 Beleber Belohnungen 1 Lade-TM, 1 Sofort-TM

Legendenjagd(6/6)

Aufgabe Belohnung Belohnung abholen 2.023 EP Belohnung abholen 2.2023 Sternenstaub Belohnungen Begegnung mit Pandir

Weitere hilfreiche Inhalte zu Pokémon Go:

Übersicht aller Tipps zu Pokémon Go Raid und Ex-Raids

Eine Tabelle mit Stärken und Schwächen aller Pokémon in Pokémon Go

Aktuelle Promo-Codes in Pokémon Go

Evoli-Entwicklung und Namenstricks in Pokémon Go