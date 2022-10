Pokémon Go Lichtfestival 2022 - Aufgaben und Belohnungen der befristeten Forschung

Passend zum Lichtfestival 2022 in Pokémon Go beschert euch Niantic auch eine neue befristete Forschung, die ihr innerhalb des kurzen Event-Zeitraums absolvieren solltet, um alle Belohnungen abzustauben.

Das Lichtfestival 2022 in Pokémon Go startet am 14. Oktober 2022 um 10 Uhr und endet bereits am 17. Oktober 2022 um 20 Uhr.

Unser Guide zeigt euch alle Aufgaben der neuen befristeten Forschung und welche Belohnungen ihr dafür erhaltet.

Was muss ich für die befristete Forschung beim Lichtfestival 2022 tun?

Zum Lichtfestival 2022 erhaltet ihr in Pokémon Go eine neue befristete Forschung.

Bei dieser neuen befristeten Forschung dreht sich alles ums Fangen und wenn ihr sie abschließt, könnt ihr euch die Leuchtpose als Belohnung sichern!

Hier sind alle Aufgaben und Belohnungen:

Pokémon Go: Lichtfestival 2022 - Befristete Forschung

Schritt 1 von 2:

Aufgabe Belohnung Fange 25 Pokémon 25 Pokébälle Brüte 2 Eier aus Begegnung mit Bubungus Lande 15 gute Würfe 20 Superbälle Lande 10 großartige Würfe 10 Hyperbälle Lande 5 Curveball-Würfe 10 Sananabeeren Verwende 10 Beeren beim Fangen von Pokémon Begegnung mit Dedenne Belohnungen Begegnung mit Galar-Ponita, 2.500 EP

Schritt 2 von 2:

Aufgabe Belohnung Fange 25 Pokémon 25 Pokébälle Gehe 5 km 3 goldene Himmihbeeren Entwickle 3 Pokémon Begegnung mit Lampi Lande 10 großartige Würfe 20 Superbälle Drehe 25 Pokéstops oder Arenen 3 silberne Sananabeeren Mache Schnappschüsse von 10 verschiedenen Pokémon im Freien Begegnung mit Lichtel Belohnungen Leuchtpose, 2.500 EP

