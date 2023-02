Pokémon Go: Liebliche Wünsche - Aufgaben und Belohnungen der befristeten Forschung

Das Valentinstags-Event in Pokémon Go beschert euch mit Liebliche Wünsche obendrein noch eine neue befristete Forschung.

Los geht es mit dem Valentinstag-Event in Pokémon Go am Mittwoch, den 8. Februar 2023, um 10 Uhr. Bis zum Dienstag, den 14. Februar 2023, um 20 Uhr habt ihr Zeit, diese Forschung zu erfüllen.

Nachfolgend zeigen wir euch in unserem Guide, welche Aufgaben die Forschung umfasst und welche Belohnungen ihr für die Erfüllung bekommt.

Inhalt:

Liebliche Wünsche: Alle Aufgaben und Belohnungen

Bei der befristeten Forschung Liebliche Wünsche zum Valentinstag-Event in Pokémon könnt ihr unter anderem Quabbel begegnen.

Zudem habt ihr wieder die Wahl und bestimmt, ob ihr mehr EP, zusätzliche Bonbons fürs Fangen oder eine verlängerte Dauer des täglichen Abenteuerrauchs bekommt.

Liebliche Wünsche (1/2)

Aufgabe Belohnung Fange 5 Pokémon 15 Pokébälle Drehe 3 Pokéstops oder Arenen 10 Superbälle Verwende 5 Power-ups bei Pokémon 2 silberene Sananabeeren Belohnungen 500 Sternenstaub, 500 EP, 1 Glücksei

Trefft eine Wahl zwischen:

Pokémon fangen

Täglichen Abenteuerrauch verwenden

Pokémon-Bonbons

Liebliche Wünsche: Pokémon fangen (2/2)

Aufgabe Belohnung Fange 10 Pokémon Begegnung mit Quabbel (rosa) Fange 25 Pokémon Begegnung mit Quabbel (blau) Fange 8 verschiedene Arten von Pokémon Begegnung mit Quabbel (rosa) Verdiene 25.000 EP Begegnung mit Quabbel (blau) Verschicke 25 Geschenke an Freunde Begegnung mit Quabbel (rosa) Belohnungen Begegnung mit Quabbel (blau), 1 Lockmodul

Liebliche Wünsche: Täglichen Abenteuerrauch verwenden (2/2)

Aufgabe Belohnung Fange 10 Pokémon Begegnung mit Quabbel (rosa) Fange 25 Pokémon Begegnung mit Quabbel (blau) Fange 8 verschiedene Arten von Pokémon Begegnung mit Quabbel (rosa) Fange 15 Pokémon mit täglichem Abenteuerrauch Begegnung mit Quabbel (blau) Verschicke 25 Geschenke an Freunde Begegnung mit Quabbel (rosa) Belohnungen Begegnung mit Quabbel (blau), 1 Lockmodul, 25 Hyperbälle

Liebliche Wünsche: Pokémon-Bonbons (2/2)

Aufgabe Belohnung Fange 10 Pokémon Begegnung mit Quabbel (rosa) Fange 25 Pokémon Begegnung mit Quabbel (blau) Fange 8 verschiedene Arten von Pokémon Begegnung mit Quabbel (rosa) Verwende 25 Sananabeeren beim Fangen von Pokémon Begegnung mit Quabbel (blau) Verschicke 25 Geschenke an Freunde Begegnung mit Quabbel (rosa) Belohnungen Begegnung mit Quabbel (blau), 1 Lockmodul

