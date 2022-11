Pokémon Go: Magische Wünsche (Mythical Wishes) - Alle Infos zur neuen Season

Mit Magische Wünsche steht die nächste neue Jahreszeit in Pokémon Go vor der Tür. Diese folgt auf die Jahreszeit des Lichts und läutet zugleich auch die Weihnachtszeit im Spiel ein.

Unter anderem erwarten euch in Pokémon Go neue Pokémon in der Wildnis, neue Events, ein paar nette Boni und mehr. Alles fassen wir in unserem Guide für euch zusammen.

Inhalt:

Wann startet und endet die Jahreszeit Magische Wünsche in Pokémon Go?

Die neunte Jahreszeit in Pokémon Go, die auf den Namen Magische Wünsche, oder auch Mythical Wishes auf Englisch, hört, startet am 1. Dezember 2022 um 10 Uhr Ortszeit.

Zu Ende geht diese Jahreszeit wiederum am 1. März 2023 um 10 Uhr Ortszeit.

Welche Pokémon tauchen in der Jahreszeit Magische Wünsche häufiger in Pokémon Go auf?

In den einzelnen Lebensräumen könnt ihr wieder etwas anderen Pokémon in der Wildnis von Pokémon Go begegnen. Während der Jahreszeit Magische Wünsche sieht es wie folgt aus:

Lebensraum Pokémon Städte Taubsi (schillernd möglich)

Mauzi (schillernd möglich)

Alola-Sleima (schillernd möglich)

Granbull

Schluppuck

Nagelotz (schillernd möglich)

Yorkleff (schillernd möglich) Wälder Bluzuk (schillernd möglich)

Sarzenia

Sichlor (schillernd möglich)

Burmy (Lumpenumhang) (schillernd möglich)

Waumboll (schillernd möglich)

Formantis

Bubungus Gebirge Ponita (schillernd möglich)

Rizeros

Pupitar

Makuhita (schillernd möglich)

Rotomurf

Flapteryx (schillernd möglich)

Geronimatz (schillernd möglich) Strände und Gewässer Quaputzi

Goldini (schillernd möglich)

Aquana

Perlu (schillernd möglich)

Galapaflos (schillernd möglich)

Iscalar (schillernd möglich)

Garstella Nordhalbkugel Webarak (schillernd möglich)

Formeo in der Schneeform (schillernd möglich)

Tanhel (schillernd möglich)

Chelast (schillernd möglich)

Panflam (schillernd möglich)

Plinfa (schillernd möglich)

Dusselgurr (schillernd möglich) Südhalbkugel Ledyba (schillernd möglich)

Geckarbor (schillernd möglich)

Flemmli (schillernd möglich)

Hydropi (schillernd möglich)

Formeo in der Sonnenform (schillernd möglich)

Staralili (schillernd möglich)

Kaumalat (schillernd möglich)

Aus Eiern schlüpfen in dieser Jahreszeit in Pokémon Go folgende Pokémon:

Ei Pokémon 2 km Kussilla (schillernd möglich)

Azurill (schillernd möglich)

Knospi (schillernd möglich)

Mantirps

Arktip 5 km Klingplim

Shnebedeck (schillernd möglich)

Bauz

Flamiau

Robball

Garstella 10 km Galapaflos (schillernd möglich)

Flapteryx (schillernd möglich)

eF-eM (schillernd möglich)

Wuffels (schillernd möglich)

Togedemaru

Miniras 5 km (Abenteuer-Sync) Sheinux (schillernd möglich)

Koknodon (schillernd möglich)

Schilterus (schillernd möglich)

Wonneira (schillernd möglich) 10 km (Abenteuer-Sync) Kindwurm (schillernd möglich)

Tanhel (schillernd möglich)

Kaumalat (schillernd möglich)

Kapuno (schillernd möglich)

Viscora

Wuffels (schillernd möglich)

Welche Boni und Items gibt es in der Jahreszeit Magische Wünsche in Pokémon Go?

Die folgenden Boni gelten während der Jahreszeit Magische Wünsche in Pokémon Go:

Garantierte Geschenke durch das Drehen von PokéStops.

durch das Drehen von PokéStops. Gesteigerte Effektivität von Rauch beim Gehen.

beim Gehen. Erhöhter Schaden durch eigene Pokémon in Fern-Raid-Kämpfen.

durch eigene Pokémon in Fern-Raid-Kämpfen. 1 garantiertes XL-Sonderbonbon pro Tausch für Trainer ab Level 31.

für Trainer ab Level 31. 1 zusätzliches Bonbon pro Tausch für alle Trainer.

für alle Trainer. Trainer können 40 Geschenke pro Tag öffnen .

. Trainer können 125 Geschenke pro Tag verschicken.

Welche Events finden in der Jahreszeit Magische Wünsche in Pokémon Go statt?

Aktuell liegen noch nicht viele Informationen zu kommenden Events während der Jahreszeit Magische Wünsche in Pokémon Go vor. Hier ist, was wir bisher wissen:

3. Dezember – Mega-Raid-Tag – Hoenn

10. bis 11. Dezember – Event

17. bis 18. Dezember – Community Day mit allen CDPokémon aus 2021 und 2022

24. bis 25. Dezember – Event

7. Januar 2023 – Community Day

21. Januar 2023 – Community Day Classic

5. Februar 2023 – Community Day

