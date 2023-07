Pokémon Go: Mangunior - 100 % IV und wie Shiny Manguspektor aussieht

Mangunior ist in der Pokémon-Welt das Patrouille-Pokémon. Was in gewisser Weise auch Sinn ergibt, wenn man bedenkt, dass die Entwicklung Manguspektor heißt. Polizei, Detektive und so. Aber egal, ihr könnt euch dieses Pokémon auch in Pokémon Go fangen und dort eurem Pokédex hinzufügen.

Wir zeigen euch nachfolgend in unserem Guide die perfekten IV-Werte für Mangunior. Ebenso zeigen wir euch, wie die Shinys von Mangunior und seiner Entwicklung aussehen.

Inhalt:

Was sind die perfekten Werte für Mangunior in Pokémon Go?

"Perfekt" kann in Pokémon Go für zwei Dinge stehen, abhängig davon, was ihr mit dem Pokémon zu tun gedenkt. Einerseits haben wir die bestmögliche Version des Pokémon mit einem IV-Wert von 100 % und den Werten 15/15/15.

Natürlich könnt ihr den IV-Wert eines Pokémon nicht direkt einsehen, ohne es zu fangen, aber anhand der WP des Pokémon lässt sich einordnen, ob das Mangunior vor euch perfekte Werte hat.

Wenn ihr mindestens Trainerlevel 30 erreicht habt, entsprechen die folgenden WP-Werte einem perfekten Mangunior mit 15/15/15:

Level 30 (maximale WP) – 754 WP

Level 35 (maximale WP mit Wetterverstärkung) – 817 WP

Bis Level 30 orientiert sich der WP-Wert noch an eurer Trainerstufe. Da der Großteil der Spielenden mittlerweile Level 30 erreicht hat, belassen wir es bei diesen allgemeinen Angaben. Bedenkt aber, dass die Werte abweichen können, wenn ihr noch nicht auf Stufe 30 seid.

Gibt es Shiny Mangunior in Pokémon Go?

Mangunior könnt ihr noch nicht sehr lange in Pokémon Go fangen. Aber seine schillernde Variante, Shiny Mangunior, wurde bereits kurze Zeit nach dem Debüt eingeführt. So kommt ihr dann auch an Shiny Manguspektor.

Mangunior begegnet ihr hier und da nach Region öfter mal in der Wildnis und bei manchen Events läuft es euch auch mal häufiger über den Weg.

Um euer Mangunior zu einem Manguspektor zu entwickeln, benötigt ihr 50 Bonbons und müsst die Entwicklung am Tag durchführen.

Wie sieht Shiny Mangunior aus?

Das schillernde Mangunior hebt sich erkennbar von der normalen Variante ab. Die braune Körperfarbe bleibt zwar erhalten, aber die gelben Bestandteile des Fells werden durch lilafarbene ersetzt.

Ähnlich verhält es sich beim schillernden Manguspektor. Auch hier wird das gelbe Fell gegen ein lilafarbenes ausgetauscht, im Vergleich zu Mangunior strahlt es aber etwas kräftiger.

So sehen die Shinys aus:

Shiny Mangunior und Shiny Manguspektor.

