Pokémon Go: Masskito besiegen - Beste Konter

Masskito gehört ebenfalls zu den Ultrabestien, die ihr jetzt in Pokémon Go finden könnt. Von Zeit zu Zeit habt ihr die Chance, das Pokémon in Raids zu bekämpfen.

Unser Guide zu Masskito in Pokémon Go zeigt euch die besten Konter, die euch dabei helfen Masskito besiegen zu können.

Inhalt:

Wie besiege ich Masskito?

Bei eurem Vorhaben, Masskito in Pokémon Go zu besiegen, helfen euch die folgenden Pokémon:

Masskito Typ: Käfer, Kampf Masskito ist schwach gegen: Feuer, Psycho, Flug und Fee

Was ist der beste Konter gegen Masskito in Pokémon Go? Nach aktuellem Stand ist Crypto-Lavados mit den Attacken Flügelschlag und Himmelsfeger der beste Konter gegen Masskito.

Weitere effektive Konter gegen Masskito:

Lavados mit Flügelschlag und Himmelsfeger

mit Flügelschlag und Himmelsfeger Rayquaza mit Luftschnitt und Orkan

mit Luftschnitt und Orkan Ho-Oh mit Kraftreserve und Sturzflug

mit Kraftreserve und Sturzflug Galar-Arktos mit Psychoklinge und Sturzflug

mit Psychoklinge und Sturzflug Lugia mit Sondersensor und Luftstoß++

mit Sondersensor und Luftstoß++ Staraptor mit Windstoß und Sturzflug

mit Windstoß und Sturzflug Yveltal mit Windstoß und Orkan

mit Windstoß und Orkan Washakwil mit Luftschnitt und Sturzflug

mit Luftschnitt und Sturzflug Mega-Tauboss mit Windstoß und Sturzflug

mit Windstoß und Sturzflug Mega-Glurak Y mit Luftschnitt und Lohekanonade

mit Luftschnitt und Lohekanonade Mega-Latios mit Zen-Kopfstoß und Psychokinese

mit Zen-Kopfstoß und Psychokinese Crypto-Ho-Oh mit Kraftreserve und Sturzflug

mit Kraftreserve und Sturzflug Crypto-Staraptor mit Windstoß und Sturzflug

mit Windstoß und Sturzflug Crypto-Kramshef mit Schnabel und Himmelsfeger

mit Schnabel und Himmelsfeger Crypto-Zapdos mit Donnerschock und Bohrschnabel

mit Donnerschock und Bohrschnabel Crypto-Lugia mit Sondersensor und Luftstoß++

Masskito

Wie viele WP hat Masskito in Pokémon Go?

Masskito hat in Pokémon Go folgende WP-Werte:

Raid-Boss-WP - 54.689 WP

54.689 WP Maximale WP beim Fangen von Masskito - 1.977 WP

1.977 WP Maximale WP beim Fangen von Masskito mit Wetterverstärkung (Regen, bedeckt) - 2.472 WP

Welche Attacken hat Masskito in Pokémon Go?

Bei Masskito könnt ihr in Pokémon Go mit den folgenden Attacken rechnen:

Attacken-Typ Mögliche Attacken Sofort-Attacken Konter (Kampf)

Gifthieb (Gift) Lade-Attacken Kraftkolloss (Kampf)

Steigerungshieb (Kampf)

Anfallen (Käfer)

Stachelfinale (Käfer)

Alles, was wir über Masskito wissen

In seiner ursprünglichen Welt zählt es als ganz gewöhnliches Lebewesen, hier jedoch wirkt es gefährlich und fremdartig zugleich.

Die Ultrabestie verfügt über extrem angeschwollene Muskeln und präsentiert diese auch gerne mit Stolz.

