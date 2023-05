Pokémon Go: Mega Pinsir besiegen - Die besten Konter

Zu den Mega-Entwicklungen, die ihr in Pokémon Go bekämpfen und selbst auslösen könnt, zählt auch Mega-Pinsir. Für erfolgreiche Kämpfe erhaltet ihr Mega-Energie, mit der ihr dann selbst in der Lage seid, eine solche Entwicklung auszulösen.

In unserem Guide zeigen wir euch nachfolgend die besten Konter gegen Mega-Pinsir in Pokémon Go und weitere interessante Dinge!

Inhalt:

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Wie besiege ich Mega-Pinsir?

Welche Pokémon braucht ihr, um Mega-Pinsir zu besiegen? Lest weiter und ihr erfahrt es:

Mega-Pinsir Typ: Käfer, Flug Mega-Pinsir ist schwach gegen: Feuer, Flug, Elektro, Eis, Gestein

Was ist der beste Konter gegen Mega-Pinsir in Pokémon Go? Derzeit ist Mega-Aerodactyl mit den Attacken Steinwurf und Steinhagel der beste Konter gegen Mega-Pinsir.

Weitere effektive Konter gegen Mega-Pinsir:

Pokémon Attacken Rihornior Katapult und Felswerfer Monargoras Steinwurf und Meteorstrahl Terrakium Katapult und Steinhagel Brockoloss Katapult und Meteorstrahl Rameidon Katapult und Steinhagel Demeteros Steinwurf und Steinhagel Aerodactyl Steinwurf und Steinhagel Aeropteryx Flügelschlag und Antik-Kraft Mega-Glurak Y Feuerwirbel und Lohekanonade Mega-Lohgock Feuerwirbel und Lohekanonade Mega-Stolloss Katapult und Meteorstrahl Crypto-Aerodactyl Steinwurf und Steinhagel Crypto-Geowaz Steinwurf und Steinkante Crypto-Ho-Oh Kraftreserve und Sturzflug Crypto-Lavados Feuerwirbel nd Himmelsfeger Crypto-Amoroso Steinwurf und Steinhagel

Wie viele WP hat Mega-Pinsir in Pokémon Go?

Mit diesen WP-Werten ist bei Mega-Pinsir in Pokémon Go zu rechnen:

Raid-Boss-WP - 61.469 WP Perfekte WP beim Fangen - 2.389 Perfekte WP beim Fangen mit Wetterverstärkung (Regen, Windig) - 2.987

Welche Attacken hat Mega-Pinsir in Pokémon Go?

Folgende Attacken sind für Mega-Pinsir in Pokémon Go verfügbar:

Attacken-Typ Mögliche Attacken Sofort-Attacken Zornklinge (Käfer)

Käferbiss (Käfer)

Zertrümmerer (Kampf) Lade-Attacken Kraftkoloss (Kampf)

Nahkampf (Kampf)

Kreuzschere (Käfer)

Klammer (Normal)

Was wir über Pinsir wissen

Die Hörner bestimmen den Status eines Pinsirs. Es wirkt sich positiv auf das andere Geschlecht aus, wenn diese dicker und stattlicher ausfallen. Gleichzeitig nimmt es mit ihnen Beute in die Zange, reißt sie damit auseinander oder schleudert sie fort.

Mega-Pinsir ist wiederum in der Lage, mit seinen Hörnern Feinde, die zehnmal so viel wiegen wie das Pokémon selbst, hochzuheben und mit ihnen durch die Luft zu fliegen.

Weitere hilfreiche Inhalte zu Pokémon Go:

Übersicht aller Tipps zu Pokémon Go Raid und Ex-Raids

Eine Tabelle mit Stärken und Schwächen aller Pokémon in Pokémon Go

Aktuelle Promo-Codes in Pokémon Go

Evoli-Entwicklung und Namenstricks in Pokémon Go