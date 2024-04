Pokémon Go: Mega Skaraborn besiegen - Diese Konter brauchst du

Mit Mega-Skaraborn ist eine weitere Mega-Entwicklunge in Pokémon Go verfügbar. Ihr könnt bei Skaraborn selbst eine solche Entwicklung auslösen und Mega-Skaraborn in Raids bekämpfen. Das müsst ihr auch, um die für die Entwicklung nötige Mega-Energie zu sammeln. Mit Glück bekommt ihr dadurch auch ein schillerndes Skaraborn.

Ihr braucht aber Unterstützung durch andere Trainerinnen und Trainer, daher haben wir euch in unserem Guide die besten Konter für den Kampf gegen Mega-Skaraborn in Pokémon Go zusammengestellt.

Wie besiege ich Mega-Skaraborn?

Wenn ihr Mega-Skaraborn in Pokémon Go besiegen möchtet, helfen euch diese Pokémon dabei:

Mega-Skaraborn Typ: Käfer, Kampf Mega-Skaraborn ist schwach gegen: Feuer, Flug, Psycho, Fee

Was ist der beste Konter gegen Mega-Skaraborn in Pokémon Go? Derzeit ist Mega-Rayquaza mit den Attacken Luftschnitt und Zenitstürmer der beste Konter gegen Mega-Skaraborn.

Weitere effektive Konter gegen Mega-Skaraborn:

Pokémon Attacken Rayquaza Luftschnitt und Zenitstürmer Cupidos Feenbrise und Fliegen Yveltal Windstoß und Unheilsschwingen Lavados Flügelschlag und Himmelsfeger Washakwil Luftschnitt und Fliegen Staraptor Windstoß und Fliegen Ho-Oh Kraftreserve und Sturzflug Lugia Sondersensor und Luftstoß++ Mega-Tauboss Windstoß und Sturzflug Mega-Glurak Y Luftschnitt und Lohekanonade Mega-Guardevoir Konfusion und Psychokinese Crypto-Rayquaza Luftschnitt und Zenitstürm Crypto-Lavados Flügelschlag und Himmelsfeger Crypto-Ho-Oh Kraftreserve und Sturzflug Crypto-Staraptor Flügelschlag und Fliegen Crypto-Zapdos Donnerschock und Bohrschnabel

Wie viele WP hat Mega-Skaraborn in Pokémon Go?

Mit diesen WP-Werten könnt ihr bei Mega-Skaraborn in Pokémon Go rechnen:

Maximale WP beim Fangen von Mega-Skaraborn - 2.571 WP

2.571 WP Maximale WP beim Fangen von Mega-Skaraborn mit Wetterverstärkung (Regen, Bewölkt) - 3.439 WP

3.439 WP Maximal mögliche WP von Mega-Skaraborn (Level 50) - 5.443 WP

Welche Attacken hat Mega-Skaraborn in Pokémon Go?

Diese Attacken beherrscht Mega-Despotar in Pokémon Go:

Attacken-Typ Mögliche Attacken Sofort-Attacken Konter (Kampf)

Käfertrutz (Käfer) Lade-Attacken Nahkampf (Kampf)

Vielender (Käfer)

Erdbeben (Boden)

Was wir über Skaraborn wissen

Skaraborn liebt süßen Baumsaft, während es mit seinem Horn seine Rivalen einfach wegschleudert. Natürlich nur, um jeglichen Baumsaft für sich zu beanspruchen.

Es ist in jedem Fall ein kräftiges Pokémon, denn es kann Objekte ohne Mühe werfen, die das hundertfache seines Körpergewichts wiegen.

Noch stärker ist Mega-Skaraborn. Mit seinen beiden Hörnern trägt es da bis zu 500-fache seines Körpergewichts.

Die durch die Mega-Entwicklung erlangte Energie bewahrt das Pokémon aber nicht vor einem üblen Muskelkater, sobald die Wirkung nachlässt.

