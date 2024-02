Pokémon Go: Meisterwerk-Forschung Dankbarkeitsschimmer: So kriegst du Shiny Shaymin

Passend zur Pokémon Go Tour: Sinnoh gibt es in Pokémon Go eine brandneue Meisterwerk-Forschung mit dem Titel Dankbarkeitsschimmer. Allerdings nicht für alle, denn ihr müsst sie mit einem Ticket kaufen.

Besagtes Ticket ist vom Montag, den 19. Februar 2024, um 10 Uhr bis Sonntag, den 25. Februar 2024, um 18 Uhr im In-Game-Shop erhältlich und kostet 5,99 Euro.

Nachfolgend verraten wir euch in unserem Guide, was ihr bei der neuen Meisterwerk-Forschung alles tun müsst und was ihr dafür bekommt.

Pokémon Go: Meisterwerk-Forschung Dankbarkeitsschimmer Inhalt:

Meisterwerk-Forschung Dankbarkeitsschimmer: Aufgaben und Belohnungen

Die Meisterwerk-Forschung Dankbarkeitsschimmer in Pokémon Go besteht aus insgesamt sieben Schritten. Als Belohnung bekommt ihr unter anderem ein schillerndes Shaymin. Nachfolgend zeigen wir euch die einzelnen Schritte mit ihren Aufgaben und jeweiligen Belohnungen.

Meisterwerk-Forschung Dankbarkeitsschimmer (1/7)

Aufgabe Belohnung Fange 492 Pokémon, die ursprünglich in der Kanto-Region entdeckt wurden 492 EP Fange 492 Pokémon, die ursprünglich in der Johto-Region entdeckt wurden 492 EP Fange 492 Pokémon, die ursprünglich in der Hoenn-Region entdeckt wurden 492 EP Fange 492 Pokémon, die ursprünglich in der Sinnoh-Region entdeckt wurden 492 EP Belohnungen 10 Dialga-Bonbons, 10 Palkia-Bonbons, 10 Giratina-Bonbons

Holt euch ein schillerndes Shaymin mit der neuen Meisterwerk-Forschung.

