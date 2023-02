Pokémon Go: Meisterwerk-Forschung: Erfüllter Wunsch - So holt ihr euch Shiny Jirachi

Die Meisterwerk-Forschung: Erfüllter Wunsch in Pokémon Go verschafft euch eine neue Spezialforschung, die euch eine ganze Weile beschäftigen wird. Dafür müsst ihr allerdings ein Ticket kaufen.

Was ihr für die neue Spezialforschung in Pokémon Go tun müsst, verraten wir euch nachfolgend in unserem Guide.

Inhalt:

Wie bekomme ich das Ticket für die Meisterwerk-Forschung: Erfüllter Wunsch?

Das Ticket für die Meisterwerk-Forschung: Erfüllter Wunsch in Pokémon ist bis zum 20. März 2023 im In-Game-Shop von Pokémon Go erhältlich und kostet euch 5,99 Euro.

Es ist die dritte Meisterwerk-Forschung im Spiel und wenn ihr das Ticket erst einmal gekauft habt, könnt ihr euch mit der Forschung so viel Zeit lassen, wie ihr wollt. Mit Pokécoins könnt ihr das Ticket allerdings nicht kaufen.

Als Belohnung erwartet euch unter anderem ein schillerndes Jirachi!

Meisterwerk-Forschung: Erfüllter Wunsch – Alle Aufgaben und Belohnungen

Die Meisterwerk-Forschung: Erfüllter Wunsch in Pokémon Go umfasst insgesamt sechs Schritte mit verschiedenen Aufgaben und Belohungen.

Wie bei Meisterwerk-Forschungen üblich, ist auch Erfüllter Wunsch dazu gedacht, euch eine längere Zeit zu beschäftigen.

Aktuell sind noch nicht alle einzelnen Aufgaben bekannt, wir werden den Guide daher im Laufe der Zeit aktualisieren.

Meisterwerk-Forschung: Erfüllter Wunsch (1/6)

Aufgabe Belohnung Fange 385 Pokémon aus der Kanto-Region 385 EP Fange 385 Pokémon aus der Johto-Region 385 EP Fange 385 Pokémon aus der Hoenn-Region 385 EP Erhalte die goldene Hoenn-Medaille 30 Hyperbälle Belohnungen 10 Kyogre-Bonbons, 10 Groudon-Bonbons, 10 Rayquaza-Bonbons

Meisterwerk-Forschung: Erfüllter Wunsch (2/6)

Aufgabe Belohnung Habe zehn beste Kumpel 1 Knursp Verdiene an 20 Tagen nacheinander ein Herz mit deinem Kumpel 1 Knursp Belohnungen 3.850 EP, 3 Sonderbonbons

Mehr folgt…

