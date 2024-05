Pokémon Go Muramura besiegen - Mit diesen Kontern bist du erfolgreich

Muramura ist eine von vielen Ultrabestien, die ihr in Pokémon Go in einem Raid bekämpfen und anschließend fangen könnt, wenn ihr Glück habt.

Das Pokémon könnt ihr gemeinsam mit anderen Trainerinnen und Trainern in Raids in Pokémon Go bekämpfen, wenn es dort zeitweise mal auftaucht. Behaltet unsere Seite und unsere Guides im Blick, um keine Gelegenheit zu verpassen.

Unser Guide zeigt euch nachfolgend die besten Konter gegen Muramura.

Pokémon Go: Muramura Raid-Guide Inhalt:

Wie besiege ich Muramura?

So sieht Muramura aus.

Mithilfe der folgenden Pokémon könnt ihr Muramura in Pokémon Go besiegen:

Muramura Typ: Gestein, Stahl Muramura ist schwach gegen: Wasser, Kampf, Boden

Was ist der beste Konter gegen Muramura in Pokémon Go? Derzeit ist Proto-Groudon mit den Attacken Lehmschuss und Abgrundsklinge der beste Konter gegen Muramura.

Weitere effektive Konter gegen Muramura:

Pokémon Attacken Terrakium Doppelkick und Sanctoklinge Keldeo Fußkick und Sanctoklinge Lucario Konter und Aurasphäre Demeteros (Tiergeistform) Lehmschuss und Wüstenorkan Meistagrif Konter und Wuchtschlag Groudon Lehmschuss und Abgrundsklinge Stalobor Lehmschelle und Brandsand Machomei Konter und Wuchtschlag Mega-Skaraborn Konter und Nahkampf Mega-Lohgock Konter und Fokusstoß Mega-Knakrack Lehmschuss und Erdkräfte Crypto-Groudon Lehmschuss und Abgrundsklinge Crypto-Stalobor Lehmschelle und Brandsand Crypto-Machomei Konter und Wuchtschlag Crypto-Knakrack Lehmschuss und Erdkräfte Crypto-Hariyama Konter und Wuchtschlag

Zurück zum Pokémon Go: Muramura Raid-Guide Inhaltsverzeichnis

Wie viele WP hat Muramura in Pokémon Go?

Mit diesen WP-Werten ist bei Muramura in Pokémon Go zu rechnen:

Perfekte WP beim Fangen von Muramura - 1.882 Perfekte WP beim Fangen von Muramura mit Wetterverstärkung (Bewölkt, Schnee) - 2.353 Maximal mögliche WP von Muramura (Level 50) - 3.724 WP

Zurück zum Pokémon Go: Muramura Raid-Guide Inhaltsverzeichnis

Welche Attacken hat Muramura in Pokémon Go?

Folgende Attacken kann Muramura in Pokémon Go beherrschen:

Attacken-Typ Mögliche Attacken Sofort-Attacken Steinwurf (Gestein)

Bodycheck (Normal) Lade-Attacken Steinkante (Gestein)

Gyroball (Stahl)

Eisenschädel (Stahl)

Zurück zum Pokémon Go: Muramura Raid-Guide Inhaltsverzeichnis

Alles, was wir über Muramura wissen

Muramura kam einst durch eine Ultrapforte in die normale Pokémon-Welt und die Kreatur besteht anscheinend aus mehreren Wesen, die aufeinandergestapelt wurden.

Es handelt sich um eine Ultrabestie, die wie eine massive Steinmauer aussieht. Allerdings wie eine Steinmauer, die such auch plötzlich bewegen und angreifen kann.

Zurück zum Pokémon Go: Muramura Raid-Guide Inhaltsverzeichnis

