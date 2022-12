Pokémon Go: Neujahrs Event 2023 – Was ihr für die Sammler-Herausforderung tun müsst

Das Neujahrs-Event 2023 in Pokémon Go bringt auch eine brandneue Sammler-Herausforderung mit sich, bei der ihr euch frische Belohnungen verdienen könnt.

Das Neujahrs-Event in Pokémon Go startet am 31. Dezember 2022 um 20 Uhr und endet am 4. Januar 2023 um 20 Uhr.

Wir zeigen euch in unserem Guide, was ihr für die Sammler-Herausforderung tun müsst und welche Belohnungen ihr im Gegenzug erhaltet.

Inhalt:

Aufgaben und Belohnungen der Sammler-Herausforderung zum Neujahrs-Event 2023 in Pokémon Go

Die Sammler-Herausforderung zum Neujahrs-Event 2023 in Pokémon Go verlangt von euch, dass ihr verschiedene Pokémon fangt. Wir zeigen euch nachfolgend eure Aufgaben und die Belohnungen, die ihr dafür erhaltet.

Aufgabe Belohnung Fange ein Hoothoot mit Neujahrs-Outfit

Entwickle ein Hoothoot mit Neujahrs-Outfit zu Noctuh

Fange ein Pikachu mit Party-Zylinder 2.023 Sternenstaub

