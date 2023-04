Pokémon Go: Owei - 100 % IV und wie Shiny Kokowei aussieht

Pokémon-Fans sollten das Ei-Pokémon Owei definitiv kennen. Es zählt mit zu den ältesten Pokémon und ist auch in Pokémon Go verfügbar.

Sucht ihr noch nach einem guten Exemplar? Unser Guide zeigt euch nachfolgend die perfekten IV-Werte für Owei in Pokémon Go und wie die schillernde Varianten aussehen.

Inhalt:

Was sind die perfekten Werte für Owei in Pokémon Go?

"Perfekt" kann in Pokémon Go für zwei Dinge stehen, abhängig davon, was ihr mit dem Pokémon zu tun gedenkt. Einerseits haben wir die bestmögliche Version des Pokémon mit einem IV-Wert von 100 % und den Werten 15/15/15.

Natürlich könnt ihr den IV-Wert eines Pokémon nicht direkt einsehen, ohne es zu fangen, aber anhand der WP des Pokémon lässt sich einordnen, ob das Owei vor euch perfekte Werte hat.

Wenn ihr mindestens Trainerlevel 30 erreicht habt, entsprechen die folgenden WP-Werte einem perfekten Owei mit 15/15/15:

Level 30 (maximale WP) – 1.007 WP

Level 35 (maximale WP mit Wetterverstärkung) – 1.091 WP

Bis Level 30 orientiert sich der WP-Wert noch an eurer Trainerstufe. Da der Großteil der Spielenden mittlerweile Level 30 erreicht hat, belassen wir es bei diesen allgemeinen Angaben. Bedenkt aber, dass die Werte abweichen können, wenn ihr noch nicht auf Stufe 30 seid.

Gibt es Shiny Owei in Pokémon Go?

Shiny Owei könnt ihr bereits seit längerer Zeit in Pokémon Go fangen, gleichzeitig ist damit natürlich auch die Entwicklung Shiny Kokowei für euch verfügbar.

Mittlerweile ist Owei ein eher seltener Gast in der Wildnis von Pokémon Go. Eure beste Chance, eines zu fangen, sind Events, bei denen das Pokémon gehäuft auftaucht.

Euer Owei könnt ihr für 50 Bonbons zu einem Kokowei entwickeln.

Wie sieht Shiny Owei aus?

Shiny Owei hebt sich deutlich von der normalen Variante ab. Wo Letztere noch rosafarben ist, zeigt sich die schillernde Version in einer eher goldenen Farbe.

Beim schillernden Kokowei sind die Unterschiede etwas dezenter. Farblich gibt es zwar Unterschiede, vor allem beim "Haar", aber so krass wie bei Owei fallen die Differenzen nicht aus.

Shiny Owei und Shiny Kokowei.

