Pokémon Go: Pflanzen und Dankbarkeit - So holt ihr euch Shaymin

Mit Pflanzen und Dankbarkeit bekommt ihr in Pokémon Go eine brandneue Spezialforschung, bei der ihr dem mysteriösen Pokémon Shaymin begegnen könnt!

Dieses Pokémon gab sein Debüt beim Pokémon Go Fest 2022, jetzt können es alle Trainerinnen und Trainer bekommt. Ihr könnt euch diese Spezialforschung während der Umweltwoche 2023 (20. April 2023, 10 Uhr, bis 26. April 2023, 20 Uhr) in Pokémon Go abholen.

In unserem Guide zeigen wir euch, was ihr für die Forschung tun müsst und was ihr neben Shaymin noch bekommt.

Inhalt:

Pflanzen und Dankbarkeit: Alle Aufgaben und Belohnungen

Die Spezialforschung Pflanzen und Dankbarkeit in Pokémon Go umfasst sieben Schritte. Wenn ihr während des Pokémon Go Fest 2022 bereits Shaymin gefangen habt, könnt ihr hiermit ein ein weiteres Exemplar bekommen!

Das müsst ihr dafür tun:

Pflanzen und Dankbarkeit (1/7)

Aufgabe Belohnung Mache 4 Schnappschüsse mit deinem Pokémon 3 Nanabbeeren Drehe 9 Pokéstops oder Arenen 15 Pokébälle Gehe 2 Kilometer Begegnung mit Kikugi Belohnungen 1.000 EP, 500 Sternenstaub, 1 mysteriöse Komponente

Pflanzen und Dankbarkeit (2/7)

Aufgabe Belohnung Mache 4 Schnappschüsse von wilden Pflanzen-Pokémon 3 Himmihbeeren Mache 9 Schnappschüsse von wilden Pokémon Begegnung mit Papungha Mache 2 Schnappschüsse von wilden Flug-Pokémon 6 Supertränke Belohnungen 1.500 EP, 1.000 Sternenstaub, 1 Rocket Radar

Pflanzen und Dankbarkeit (3/7)

Aufgabe Belohnung Verwende 22 Power-ups bei Pokémon 1 Sternenstück Belohnungen 2.500 EP, 1.500 1 Premium-Kampf-Pass

Pflanzen und Dankbarkeit (4/7)

Aufgabe Belohnung Fange 4 Pokémon vom Typ Pflanze Begegnung mit Folipurba Fange 9 Pokémon 15 Superbälle Fange 2 Pokémon vom Typ Flug 6 Hypertränke Belohnungen 3.000 EP, 2.000 Sternenstaub, 2 goldene Himmihbeeren

Pflanzen und Dankbarkeit (5/7)

Aufgabe Belohnung Schließe 4 Feldforschungsaufgaben ab 3 Sananabeeren Verdiene 9 Herzen mit deinem Kumpel 15 Hyperbälle Brüte 2 Eier aus 6 Top-Tränke Belohnungen 5.000 EP, 2.500 Sternenstaub, 2 silberne Sananabeeren

Pflanzen und Dankbarkeit (6/7)

Aufgabe Belohnung Fange 22 verschiedene Arten von Pokémon 1 Glücksei Belohnungen 5.000 EP, 2.500 Sternenstaub, Begegnung mit Shaymin

Pflanzen und Dankbarkeit (7/7)

Aufgabe Belohnung Belohnung abholen 22 Shaymin-Sticker Belohnung abholen 2.022 EP Belohnung abholen 2.022 Sternenstaub Belohnungen 25 Shaymin-Bonbons, 1 Rauch, 22 Hyperbälle

