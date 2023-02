Pokémon Go: Proto-Grollen - Das bringt die neue Spezialforschung!

Noch vor dem offiziellen Start des Events Proto-Grollen in Pokémon Go gibt es eine neue, gleichnamige Spezialforschung, die ihr ab sofort absolvieren könnt.

Diese Spezialforschung bereitet euch auf die Pokémon Go Tour Hoenn vor, die Ende Februar stattfindet. Wir zeigen euch in unserem Guide, was ihr für Proto-Grollen tun müsst und was ihr dafür als Belohnung erhaltet!

Inhalt:

Pokémon Go Proto-Grollen: Aufgaben und Belohnungen

Allzu ausufernd fällt die Spezialforschung Proto-Grollen in Pokémon Go nicht aus. Nachfolgend zeigen wir euch alle Aufgaben und Belohnungen.

Proto-Grollen (1/2)

Aufgabe Belohnung Fange 5 Pokémon vom Typ Wasser, Elektro oder Käfer 20 Sananabeeren Fange 5 Pokémon vom Typ Feuer, Pflanze oder Boden 20 Himmihbeeren Fange 10 Pokémon, die ursprünglich aus der Hoenn-Region stammen 3 goldene Himmihbeeren Belohnungen 2.023 EP, 2.023 Sternenstaub

Proto-Grollen (2/2)

Aufgabe Belohnung Schließe 5 Feldforschungsaufgaben ab 10 Pokébälle Verwende 10 Power-ups bei Pokémon 5 Superbälle Lande 5 großartige Curveball-Würfe 1 Sternenstück Belohnungen 2.023 EP, 2.023 Sternenstaub, Ticket

Zum Ende habt ihr die Möglichkeit, euch mithilfe des erhaltenen Tickets zwischen zwei Teams zu entscheiden: Rubin und Saphir. Ihr erhaltet dafür dann eine jeweilige Medaille.

