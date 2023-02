Pokèmon Go: Proto Groudon besiegen - Die besten Konter

Ein weiteres Proto-Pokémon in Pokémon Go ist Proto-Groudon und es lässt sich ebenfalls in Raids bekämpfen.

Damit ihr das tun könnt, benötigt ihr auf jeden Fall die Hilfe anderer Trainerinnen und Trainer.

Wir zeigen euch in unserem Guide die besten Konter gegen Proto-Groudon in Pokémon Go und was ihr noch über das Pokémon wissen müsst.

Inhalt:

Wie besiege ich Proto Groudon in Pokémon Go?

Das hier solltet ihr beachten, wenn ihr Rayquaze bekämpfen möchtet:

Proto-Groudon Typ : Boden, Feuer

: Boden, Feuer Proto-Groudon ist schwach gegen: Wasser, Boden

Was ist der beste Konter gegen Proto-Groudon in Pokémon Go? Derzeit ist Mega-Sumpex mit den Attacken Aquaknarre und Aquahaubitze der beste Konter gegen Proto-Groudon.

Weitere effektive Konter gegen Proto-Groudon:

Pokémon Attacken Proto-Kyogre Kaskade und Surfer Kyogre Kaskade und Surfer Sumpex Aquaknarre und Aquahaubitze Garados Kaskade und Hydropumpe Kingler Blubber und Krabbhammer Impergator Kaskade und Aquahaubitze Admurai Kaskade und Aquahaubitze Proto-Kyogre Lehmschuss und Erdbeben Mega-Turtok Aquaknarre und Aquahaubitze Mega-Garados Kaskade und Nassschweif Mega-Brutalanda Drachenrute und Hydropumpe Crypto-Sumpex Aquaknarre und Aquahaubitze Crypto-Impergator Aquaknarre und Aquahaubitze Crypto-Garados Kaskade und Nassschweif Crypto-Turtok Aquaknarre und Aquahaubitze Crypto-Tohaido Kaskade und Hydropumpe

Wie viele WP hat Proto Groudon in Pokémon Go?

Mit den folgenden WP-Werten könnt ihr bei Proto-Groudon in Pokémon Go rechnen:

Raid-Boss-WP - 92.860

- 92.860 Maximale WP beim Fangen von Proto-Groudon - 3.372

- 3.372 Maximale WP beim Fangen von Proto-Groudon mit Wetterverstärkung (Sonnig) - 4.215

Welche Attacken hat Proto Groudon in Pokémon Go?

Proto-Groudon kann folgende Attacken in Pokémon Go beherrschen:

Attacken-Typ Mögliche Attacken Sofort-Attacken Lehmschuss (Boden)

Drachenrute (Drache) Lade-Attacken Solarstrahl (Pflanze)

Erdbeben (Boden)

Feuersturm (Feuer)

Was wir über Proto Groudon wissen

Auch Groudon sammelt Naturenergie, um mithilfe dieser die Protomorphose durchführen und zu seiner ursprünglichen Form zurückkehren zu können.

Mit dieser ist es in der Lage, Magma hervorzubringen und die Landmasse zu vergrößern.

Groudon wird als Personifizierung des Landes bezeichnet und es hat schon oft gegen Kyogre gekämpft.

