Pokèmon Go: Proto Kyogre besiegen - Das sind die besten Konter

Proto-Kyogre zählt zu den Proto-Pokémon in Pokémon Go und kann eine Protomorphose im Spiel durchführen. Und ihr könnt es in Raids bekämpfen.

Besiegt ihr Proto-Kyogre im Raid, könnt ihr es anschließend auch fangen.

In unserem Guide zeigen wir nachfolgend die besten Konter gegen Proto-Kyogre in Pokémon Go.

Inhalt:

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Wie besiege ich Proto Kyogre in Pokémon Go?

Nachfolgend zeigen wir euch die besten Konter, mit denen ihr Proto-Kyogre in Pokémon Go besiegen könnt.

Proto-Kyogre Typ : Wasser

: Wasser Proto-Kyogre ist schwach gegen: Pflanze, Elektro

Was ist der beste Konter gegen Proto-Kyogre in Pokémon Go? Derzeit ist Mega-Gewaldro mit den Attacken Kugelsaat und Flora-Statue der beste Konter gegen Proto-Kyogre.

Weitere effektive Konter gegen Proto-Kyogre:

Pokémon Attacken Katagami Rasierblatt und Laubklinge Voltriant Funkensprung und Ladungsstoß Zarude Rankenhieb und Blattgeißel Zekrom Ladestrahl und Kreuzdonner Raikou Donnerschock und Stromstoß Shaymin (Zenitform) Kraftreserve und Strauchler Kapu-Toro Kugelsaat und Strauchler Roserade Rasierblatt und Strauchler Mega-Bisaflor Rankenhieb und Flora-Statue Mega-Voltenso Donnerzahn und Stromstoß Mega-Ampharos Voltwechsel und Donnerschlag Crypto-Raikou Donnerschock und Stromstoß Crypto-Magnezone Funkensprung und Stromstoß Crypto-Elevoltek Donnerschock und Stromstoß Crypto-Tangoloss Rankenhieb und Blattgeißel Crypto-Bisaflor Rankenhieb und Flora-Statue

Wie viele WP hat Proto Kyogre in Pokémon Go?

Wenn ihr gegen Proto-Kyogre kämpft, sollte es in Pokémon Go über die folgenden WP-Werte verfügen:

Raid-Boss-WP - 92.860

- 92.860 Maximale WP beim Fangen von Proto-Kyogre - 3.372

- 3.372 Maximale WP beim Fangen von Proto-Kyogre mit Wetterverstärkung (Regen) - 4.215

Welche Attacken hat Proto Kyogre in Pokémon Go?

Die folgenden Attacken kann euer Proto-Kyogre in Pokémon Go erlernen:

Attacken-Typ Mögliche Attacken Sofort-Attacken Kaskade (Wasser) Lade-Attacken Blizzard (Eis)

Hydropumpe (Wasser)

Surfer (Wasser)

Donner (Elektro)

Was wir über Proto Kygore wissen

Ein normales Kyogre kann mithilfe von Naturenergie die Protomorphose durchführen. Dadurch nimmt es seine ursprüngliche Form an.

Mithilfe dieser ursprünglichen Form kann es Stürme erzeugen und sogar das Meer vergrößern.

Kyogre gilt als Personifizierung des Meeres und soll viele Male gegen Groudon gekämpft haben.

Weitere hilfreiche Inhalte zu Pokémon Go:

Übersicht aller Tipps zu Pokémon Go Raid und Ex-Raids

Eine Tabelle mit Stärken und Schwächen aller Pokémon in Pokémon Go

Aktuelle Promo-Codes in Pokémon Go

Evoli-Entwicklung und Namenstricks in Pokémon Go