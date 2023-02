Pokémon Go schenkt euch 3 legendäre Pokémon - Alle Codes und Aufgaben

Kurz vor der Go Tour Hoenn verschenkt Niantic in Pokémon Go drei legendäre Pokémon. Diese könnt ihr mithilfe von Codes bekommen, anschließend erfüllt ihr noch ein paar Aufgaben.

Unser Guide zeigt euch nachfolgend die Codes für die legendären Pokémon in Pokémon Go und was ihr dafür tun müsst.

Inhalt:

Welche Codes gibt es?

Insgesamt gibt es drei Codes für Pokémon Go, mit denen ihr jeweils ein legendäres Pokémon bekommen könnt. Die Codes schalten jeweils eine kurze befristete Forschung frei.

Diese Codes müsst ihr einlösen:

Legenden: Nr. 377 – Regirock: 6X4H9UCA8F7TT

Legenden: Nr. 378 – Regice: YKG5ZPC4SLXAX

Legenden: Nr. 379 – Registeel: 6AKRAV5WJN5FS

Nach dem Einlösen habt ihr bis zum 26. Februar 2023 um 20 Uhr Zeit, die Aufgaben zu erfüllen.

Welche Aufgaben muss ich lösen?

Folgendes müsst ihr für die jeweilige befristete Forschung in Pokémon Go tun.

Legenden: Nr. 377 – Regirock

Aufgabe Belohnung Schließe 3 Feldforschungsaufgaben ab 377 Sternenstaub Lande einen fabelhaften Wurf 377 EP Belohnungen 1 goldene Himmihbeere, Begegnung mit Regirock

Legenden: Nr. 378 – Regice

Aufgabe Belohnung Schließe 3 Feldforschungsaufgaben ab 377 Sternenstaub Lande einen fabelhaften Wurf 377 EP Belohnungen 1 goldene Himmihbeere, Begegnung mit Regice

Legenden: Nr. 379 – Registeel

Aufgabe Belohnung Schließe 3 Feldforschungsaufgaben ab 377 Sternenstaub Lande einen fabelhaften Wurf 377 EP Belohnungen 1 goldene Himmihbeere, Begegnung mit Registeel

