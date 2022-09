Pokémon Go: Sedimantur besiegen - Beste Konter

Wenn der Community Day mit Kiesling in Pokémon Go zu Ende ist, könnt ihr mehrere Stunden lang noch Raids gegen Sedimantur absolvieren. Einerseits, um es zu fangen. Andererseits, um so noch mehr Kiesling anzulocken.

In unserem Guide zeigen wir euch, welche Pokémon sich in Pokémon Go als gute Konter eignen, um Sedimantur besiegen zu können.

Inhalt:

Wie besiege ich Sedimantur?

Nachfolgend zeigen wir euch Pokémon, die euch dabei helfen, Sedimantur in Pokémon Go zu besiegen:

Sedimantur Typ: Gestein Sedimantur ist schwach gegen: Kampf, Pflanze, Boden, Stahl, Wasser

Was ist der beste Konter gegen Sedimantur in Pokémon Go? Momentan ist Mega-Bisaflor mit den Attacken Rankenhieb und Flora-Statue der beste Konter gegen Sedimantur.

Weitere effektive Konter gegen Sedimantur:

Zarude mit Rankenhieb und Blattgeißel

mit Rankenhieb und Blattgeißel Terrakium mit Doppelkick und Sanctoklinge

mit Doppelkick und Sanctoklinge Demeteros (Tiergeistform) mit Lehmschuss und Erdbeben

mit Lehmschuss und Erdbeben Shaymin (Zenitform) mit Kraftreserve und Strauchler

mit Kraftreserve und Strauchler Knakrack mit Lehmschuss und Erdkräfte

mit Lehmschuss und Erdkräfte Groudon mit Lehmschuss und Erdbeben

mit Lehmschuss und Erdbeben Stalobor mit Lehmschelle und Schlagbohrer

mit Lehmschelle und Schlagbohrer Voltriant mit Donnerschock und Blattgeißel

mit Donnerschock und Blattgeißel Mega-Turtok mit Aquaknarre und Aquahaubitze

mit Aquaknarre und Aquahaubitze Mega-Garados mit Kaskade und Hydropumpe

mit Kaskade und Hydropumpe Crypto-Chelterrar mit Rasierblatt und Flora-Statue

mit Rasierblatt und Flora-Statue Crypto-Metagross mit Patronenhieb und Sternenhieb

mit Patronenhieb und Sternenhieb Crypto-Tangoloss mit Rankenhieb und Blattgeißel

mit Rankenhieb und Blattgeißel Crypto-Bisaflor mit Rankenhieb und Flora-Statue

mit Rankenhieb und Flora-Statue Crypto-Sumpex mit Lehmschuss und Aquahaubitze

Wie viele WP hat Sedimantur in Pokémon Go?

Was WP-Werte anbelangt, könnt ihr bei Sedimantur in Pokémon Go mit diesen hier rechnen:

Raid-Boss-WP - 22.537 WP Perfekte WP beim Fangen - 1.159 Perfekte WP beim Fangen mit Wetterverstärkung (Teilweise bewölkt) -1.449

Welche Attacken hat Sedimantur in Pokémon Go?

Sedimantur beherrscht folgende Attacken in Pokémon Go:

Attacken-Typ Mögliche Attacken Sofort-Attacken Katapult (Gestein)

Lehmschelle (Boden) Lade-Attacken Steinhagel (Gestein)

Steinkante (Gestein)

Dampfwalze (Boden)

Alles, was wir über Sedimantur wissen

Wenn die orangen Kristalle anfangen zu leuchten, ist Vorsicht vor spontanen Energieentladungen geboten. Es nimmt die Umgebung über akustische Reize wahr. Ärgerliche Störenfriede kann es verfolgen, ohne sich ihnen zuwenden zu müssen.

