Pokémon Go: So besiegst du Mega Brutalanda - Beste Konter

Mega Brutalanda ist eine der neuersten Mega-Entwicklungen, gegen die ihr in Pokémon Go kämpfen, sie aber auch selbst durchführen könnt. Bekämpfen lässt sich Mega Brutalanda in Mega-Raids.

Um selbst die vorübergehende Entwicklung zu Mega Brutalanda in Pokémon Go auszulösen, benötigt ihr Mega-Energie, die ihr vorrangig durch das Absolvieren von Raids erhaltet. Und mit Glück fällt euch dabei ein schillerndes Brutalanda in die Hände.

Inhalt:

Wie besiege ich Mega Brutalanda in Pokémon Go?

Nachfolgend verraten wir euch, welche Konter gegen Mega Brutalanda in Pokémon Go besonders effektiv sind:

Mega Brutalanda Typ: Drache, Flug

Drache, Flug Mega Brutalanda ist schwach gegen: Fee, Drache, Eis, Gestein

Was ist der beste Konter gegen Mega Brutalanda in Pokémon Go? Derzeit ist Crypto-Mewtu mit den Attacken Psychoklinge und Eisstrahl der beste Konter gegen Mega Brutalanda.

Weitere effektive Konter gegen Mega Brutalanda:

Pokémon Attacken Galar-Flampivian Eiszahn

Lawine Mewtu Psychoklinge

Eisstrahl Glaziola Eisesodem

Lawine Snibunna Eissplitter

Lawine Arktilas Eiszahn

Lawine Amagarga Eisesodem

Meteorologe Mamutel Pulverschnee

Lawine Kyurem Feuerodem

Eiszeit Mega-Rexblisar Pulverschnee

Meteorologe Mega-Firnontor Eisesodem

Lawine Mega-Brutalanda Drachenrute

Wutanfall Crypto-Snibunna Eissplitter

Lawine Crypto-Mamutel Pulverschnee

Lawine Crypto-Walraisa Eisesodem

Eisspeer Crypto-Lapras Eisesodem

Eisstrahl Crypto-Arktos Eisesodem

Eisstrahl

Mega Brutalanda

Wie viele WP hat Mega Brutalanda in Pokémon Go?

Mit den folgenden WP-Werten könnt ihr bei Mega Brutalanda in Pokémon Go rechnen:

Raid-Boss-WP - 50.285 WP

- 50.285 WP Perfekte WP beim Fangen von Mega Brutlanda - 2.875

- 2.875 Perfekte WP beim Fangen von Mega Brutalanda mit Wetterverstärkung (Windig) - 3.594

Welche Attacken hat Mega Brutalanda in Pokémon Go?

Folgende Attacken kann Mega Brutalanda in Pokémon Go lernen:

Attacken-Typ Mögliche Attacken Sofort-Attacken Feuerzahn (Feuer)

Drachenrute (Drache)

Biss (Unlicht) Lade-Attacken Draco Meteor (Drache)

Feuersturm (Feuer)

Hydropumpe (Wasser)

Alles, was wir über Brutalanda wissen

Aufgrund seines Wunsches, fliegen zu können, sind Brutalanda im Zuge der Entwicklung Flügel gewachsen ist. Das Fliegen bereitet ihm Freude, allerdings gerät es leicht außer Kontrolle, wenn es wütend wird.

Die Mega-Entwicklung führte dazu, dass die Flügel auf unnatürliche Art zusammenwuchsen, was zu Stress und Tobsucht bei dem Pokémon führte. Indem es seine Vorderläufe zwischen Körper und Panzer platziert, düst es über jede Art von Gelände.

