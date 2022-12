Pokémon Go: So besiegst du Mega-Firnontor - Beste Konter

Mega-Firnontor ist eine der vielen Mega-Entwicklungen, die in Pokémon Go verfügbar sind. Ihr könnt diese Entwicklung selbst auslösen und auch das entsprechende Mega-Pokémon in Raids bekämpfen.

Alleine werdet ihr mit Mega-Firnontor allerdings nicht fertig, ihr braucht die Hilfe anderer Spielerinnen und Spieler. In unserem Guide zeigen wir euch, was dafür die besten Konter sind, die euch dabei helfen, Mega-Firnontor in Pokémon Go zu besiegen.

Inhalt:

Wie besiege ich Mega-Firnontor?

Mit diesen Pokémon besiegt ihr Mega-Firnontor in Pokémon Go:

Mega-Firnontor Typ: Eis Mega-Firnontor ist schwach gegen: Feuer, Stahl, Kampf, Gestein

Was ist der beste Konter gegen Mega-Firnontor in Pokémon Go? Derzeit ist Mega-Lohgock mit den Attacken Konter und Lohekanonade der beste Konter gegen Mega- Firnontor.

Weitere effektive Konter gegen Mega-Firnontor:

Pokémon Attacken Terrakium Doppelkick

Sanctoklinge Reshiram Feuerzahn

Hitzekoller Lucario Konter

Aurasphäre Metagross Patronenhieb

Sternenhieb Flampivian Feuerzahn

Hitzekoller Meistagrif Konter

Wuchtschlag Skelabra Feuerwirbel

Hitzekoller Ho-Oh Einäschern

Läuterfeuer++ Mega-Glurak Y Feuerwirbel

Lohekanonade Mega-Hundemon Feuerzahn

Flammenwurf Mega-Glurak X Feuerwirbel

Lohekanonade Crypto-Metagross Patronenhieb

Sternenhieb Crypto-Entei Feuerzahn

Hitzekoller Crypto-Ho-Oh Einäschern

Läuterfeuer+ Crypto-Lavados Feuerwirbel

Hitzekoller Crypto-Machomei Konter

Wuchtschlag

Wie viele WP hat Mega-Firnontor in Pokémon Go?

Mit diesen WP-Werten könnt ihr bei Mega-Firnontor in Pokémon Go rechnen:

Raid-Boss-WP - 44.236 WP

44.236 WP Maximale WP beim Fangen von Mega-Firnontor- 1.845 WP

1.845 WP Maximale WP beim Fangen von Mega-Firnontor mit Wetterverstärkung (Schnee) - 2.307 WP

Welche Attacken hat Mega-Firnontor in Pokémon Go?

Folgende Attacken kann Mega-Firnontor in Pokémon Go beherrschen:

Attacken-Typ Mögliche Attacken Sofort-Attacken Eisesodem (Eis)

Eissplitter (Eis) Lade-Attacken Spukball (Geist)

Lawine (Eis)

Gyroball (Stahl)

Alles, was wir über Firnontor wissen

Den Eiskörper von Firnontor bringt wenig zum Schmelzen, auch Feuer nicht. Feuchtigkeit aus der Luft kann das Pokémon sofort gefrieren und in Eis verwandeln, so lässt es auch seine Beute zu Eis erstarren.

Mega-Firnontor stößt wiederum eiskalte Luftströme aus einem großen Maul, wodurch es die gesamte Umgebung in Weiß hüllt. Die Mega-Entwicklung hatte zur Folge, dass sein Kiefer entzwei brach, wodurch die Nahrungsaufnahme beeinträchtigt wird und das Pokémon zur Weißglut getrieben wird.

