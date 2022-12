Pokémon Go: So besiegst du Mega-Lohgock - Beste Konter

Mega-Lohgock ist eine Mega-Entwicklung und in Pokémon Go verfügbar. Ihr könnt das Pokémon in Raids bekämpfen und auch selbst die Mega-Entwicklung auslösen.

Im Kampf gegen das Pokémon benötigt ihr in Pokémon Go die Hilfe anderer Trainerinnen und Trainer. In unserem Guide zeigen wir euch die besten Konter für den Kampf gegen Mega-Lohgock.

Inhalt:

Wie besiege ich Mega-Lohgock?

Diese Pokémon helfen euch dabei, Mega-Lohgock in Pokémon Go zu bezwingen:

Mega-Lohgock Typ: Feuer, Kampf Mega-Lohgock ist schwach gegen: Wasser, Psycho, Flug, Boden

Was ist der beste Konter gegen Mega-Lohgock in Pokémon Go? Derzeit ist Crypto-Mewtu mit den Attacken Konfusion und Psychostoß der beste Konter gegen Mega-Lohgock .

Weitere effektive Konter gegen Mega-Lohgock:

Pokémon Attacken Mewtu Konfusion

Psychostoß Lunala Konfusion

Psychokinese Hoopa (Entfesselt) Konfusion

Psychokinese Lavados Flügelschlag

Himmelsfeger Latios Zen-Kopfstoß

Psychokinese Lugia Sondersensor

Luftstoß++ Kyogre Kaskade

Nassschweif Galar-Arktos Konfusion

Sturzflug Mega-Latios Zen-Kopfstoß

Psychokinese Mega-Simsala Konfusion

Psychokinese Mega-Turtok Aquaknarre

Aquahaubitze Crypto-Latios Zen-Kopfstoß

Psychokinese Crypto-Lavados Flügelschlag

Himmelsfeger Crypto-Sumpex Lehmschuss

Aquahaubitze Crypto-Latias Zen-Kopfstoß

Psychokinese Crypto-Lugia Sondersensor

Luftstoß++

Wie viele WP hat Mega-Lohgock in Pokémon Go?

Ihr könnt in Pokémon Go mit diesen WP-Werten bei Mega-Lohgock rechnen:

Raid-Boss-WP - 56.994 WP

56.994 WP Maximale WP beim Fangen von Mega-Lohgock- 2.377 WP

2.377 WP Maximale WP beim Fangen von Mega-Lohgock mit Wetterverstärkung (Sonnig, Bedeckt) - 2.972 WP

Welche Attacken hat Mega-Lohgock in Pokémon Go?

Folgende Attacken könnt ihr bei Mega-Lohgock in Pokémon Go erwarten:

Attacken-Typ Mögliche Attacken Sofort-Attacken Konter (Kampf)

Feuerwirbel (Feuer)

Lade-Attacken Hitzekoller (Feuer)

Sturzflug (Flug)

Fokusstoß (Kampf)

Feuerfeger (Feuer)

Alles, was wir über Lohgock wissen

Aus seinen Handgelenken stößt Lohgock große Flammen aus, mit denen es seine Feinde mutig attackiert. Die Flammen lodern umso größer, je stärker der jeweilige Feind ist.

Mit seinen starken Beinen ist das Pokémon in der Lage, ein 30 Stockwerke hohes Gebäude mit nur einem Sprung zu überwinden. Seine flammenden Schläge lassen wiederum nur verkohlte Gegner zurück.

