Pokémon Go: So besiegst du Mega Stolloss - Beste Raid-Konter

Eine weitere Mega-Entwicklung ist mit Mega-Stolloss in Pokémon Go verfügbar und ihr könnt das Eisenpanzer-Pokémon in Raids herausfordern.

Aber ihr könnt es in Pokémon Go nicht alleine bekämpfen, sondern auch bei einem Stollos die Mega-Entwicklung auslösen, wenn ihr ausreichend Mega-Energie dafür habt.

Unser Guide zeigt euch nachfolgend die besten Konter, mit denen sich Mega-Stolloss besiegen lässt, wenn ihr euch mit anderen Trainerinnen und Trainern zusammenschließt.

Inhalt:

Wie besiege ich Mega-Stolloss?

Die nachfolgend aufgelisteten Pokémon helfen euch dabei, Mega-Stolloss in Pokémon Go zu besiegen:

Mega-Stolloss Typ: Schnee Mega-Stolloss ist schwach gegen: Feuer, Kampf, Boden

Was ist der beste Konter gegen Mega-Stolloss in Pokémon Go? Derzeit ist Terrakium mit den Attacken Doppelkick und Sanctoklinge der beste Konter gegen Mega-Stolloss.

Weitere effektive Konter gegen Mega-Stolloss:

Lucario mit Konter und Aurasphäre

mit Konter und Aurasphäre Reshiram mit Feuerzahn und Hitzekoller

mit Feuerzahn und Hitzekoller Meistagrif mit Konter und Wuchtschlag

mit Konter und Wuchtschlag Machomei mit Konter und Wuchtschlag

mit Konter und Wuchtschlag Stalobor mit Lehmschelle und Erdbeben

mit Lehmschelle und Erdbeben Demeteros (Tiergeistform) mit Lehmschuss und Erdbeben

mit Lehmschuss und Erdbeben Heatran mit Feuerwirbel und Flammenwurf

mit Feuerwirbel und Flammenwurf Flambirex mit Fußkick und Lohekanonade

mit Fußkick und Lohekanonade Mega-Glurak Y mit Feuerwirbel und Lohekanonade

mit Feuerwirbel und Lohekanonade Mega-Glurak X mit Feuerwirbel und Lohekanonade

mit Feuerwirbel und Lohekanonade Mega-Hundemon mit Feuerzahn und Flammenwurf

mit Feuerzahn und Flammenwurf Crypto-Machomei mit Konter und Wuchtschlag

mit Konter und Wuchtschlag Crypto-Entei mit Feuerzahn und Hitzekoller

mit Feuerzahn und Hitzekoller Crypto-Hariyama mit Konter und Wuchtschlag

mit Konter und Wuchtschlag Crypto-Ho-Oh mit Einäschern und Läuterfeuer++

mit Einäschern und Läuterfeuer++ Crypto-Arkani mit Feuerzahn und Flammenwurf

Wie viele WP hat Mega-Stolloss in Pokémon Go?

Mega-Stolloss bringt die folgenden WP-Werte in Pokémon Go mit sich:

Raid-Boss-WP - 46.233 WP Perfekte WP beim Fangen von Mega-Stolloss - 2.378 Perfekte WP beim Fangen von Mega-Stolloss mit Wetterverstärkung (Schnee) - 2.973

Welche Attacken hat Mega-Stolloss in Pokémon Go?

Mit diesen Attacken ist bei Mega-Stolloss in Pokémon Go zu rechnen:

Attacken-Typ Mögliche Attacken Sofort-Attacken Eisenschweif (Stahl)

Drachenrute (Drache)

Katapult (Gestein) Lade-Attacken Rammboss (Stahl)

Steinkante (Gestein)

Donner (Blitz)

Felsgrab (Gestein)

Alles, was wir über Mega-Stolloss wissen

Stolloss verfügt über spitze Hörner, denen selbst massive Eisenplatten nichts entgegenzusetzen haben. Ein König trug einst einen Helm, der die Form von Stolloss' Kopf, weil er hoffte, dass er dadurch die gleiche Stärke erlangt.

Mega-Stolloss beansprucht wiederum einen ganzen Berg als sein Territorium und schlägt jeden in die Flucht, der sich nähert.

Gleichzeitig geht es sehr behutsam mit der Umwelt um. Wenn ein Berg durch Feuer oder einen Erdrutsch verwüstet wurde, kümmert es sich um das Gebiet, pflanzt neue Bäume und bringt sein Territorium wieder auf Vordermann.

