Pokémon Go: So besiegst du Mega-Sumpex - Beste Konter

Als eine der Mega-Entwickungen ist auch Mega-Sumpex in Pokémon Go verfügbar. Das Pokémon lässt sich in Mega-Raids bekämpfen und ihr könnt die Entwicklung selbst auslösen.

Für den Kampf gegen Mega-Sumpex benötigt ihr in Pokémon Go allerdings die Hilfe anderer Trainerinnen und Trainer. Und in unserem Guide zeigen wir euch die besten Konter für den Kampf gegen Mega-Sumpex.

Inhalt:

Wie besiege ich Mega-Sumpex?

Um Mega-Sumpex in Pokémon Go zu besiegen, solltet ihr auf diese Pokémon zurückgreifen:

Mega-Sumpex Typ: Wasser, Boden Mega-Sumpex ist schwach gegen: Pflanze

Was ist der beste Konter gegen Mega- Sumpex in Pokémon Go? Derzeit ist Katagami mit den Attacken Rasierblatt und Laubklinge der beste Konter gegen Mega-Sumpex .

Weitere effektive Konter gegen Mega-Sumpex:

Pokémon Attacken Shaymin (Zenitform) Kraftreserve

Strauchler Zarude Rankenhieb

Blattgeißel Roserade Rasierblatt

Strauchler Tangoloss Rankenhieb

Blattgeißel Celebi Zauberblatt

Blättersturm Chelterrar Rasierblatt

Flora-Statue Bisaflor Rankenhieb

Flora-Statue Folipurba Rasierblatt

Laubklinge Mega-Bisaflor Rankenhieb

Flora-Statue Mega-Latios Feuerodem

Solarstrahl Mega-Rexblisar Rasierblatt

Energiestrahl Crypto-Tangoloss Rankenhieb

Blattgeißel Crypto-Chelterrar Rasierblatt

Flora-Statue Crypto-Bisaflor Rankenhieb

Flora-Statue Crypto-Sarzenia Rasierblatt

Laubklinge Crypto-Tengulist Rasierblatt

Laubklinge

Wie viele WP hat Mega-Sumpex in Pokémon Go?

Mega-Sumpex hat in Pokémon Go folgende WP-Werte:

Raid-Boss-WP - 55.710 WP

55.710 WP Maximale WP beim Fangen von Mega-Sumpex- 2.514 WP

2.514 WP Maximale WP beim Fangen von Mega-Sumpex mit Wetterverstärkung (Regen, Sonnig) - 3.143 WP

Welche Attacken hat Mega-Sumpex in Pokémon Go?

Die folgenden Attacken sind bei Mega-Sumpex in Pokémon Go möglich:

Attacken-Typ Mögliche Attacken Sofort-Attacken Aquaknarre (Wasser)

Lehmschuss (Boden) Lade-Attacken Erdbeben (Boden)

Schlammwoge (Gift)

Surfer (Wasser)

Lehmbrühe (Wasser)

Alles, was wir über Sumpex wissen

Sumpex ist ein sehr starkes Pokémon, dass auch mehr als eine Tonne schwere Felsblöcke sehr leicht bewegen kann.

Mithilfe seines exzellenten Sehvermögens kommt es auch in trüben Gewässern gut zurecht.

Weiterhin ist es sehr empfindlich und kann so durch Veränderungen bei den Geräuschen von Wellen und Wind Stürme voraussagen. Zum Schutz vor Sturmfronten häuft es Felsbrocken an.

