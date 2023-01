Pokémon Go: So kriegt ihr heute viele EP!

Am heutigen Samstag bietet sich euch eine neue Gelegenheit, eine Menge Erfahrungspunkte in Pokémon Go zu bekommen.

Wenn ihr noch nicht die maximale Stufe mit eurem Charakter erreicht oder einfach weiter EP sammeln wollt, ist das eine gute Chance dazu.

Community Day Classic mit Bonus

Heute findet der Community Day Classic mit Larvitar im Zeitraum von 14 bis 17 Uhr statt.

Ein Bonus dieses Events ist, dass ihr die dreifache Menge Fang-EP in besagtem Zeitraum erhaltet.

Das alleine lohnt sich schon, zumal Larvitar dann an jeder Ecke auftaucht und ihr viele Exemplare fangen könnt.

Aktiviert ihr zusätzlich dazu noch ein Glücksei, steigert ihr die EP-Ausbeute in der Zeit, in der das Glücksei aktiv ist, um das Doppelte!

Solltet ihr also noch EP benötigen und heute Zeit haben, kann es nicht schaden, diese Gelegenheit zu nutzen!