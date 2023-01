Pokémon Go: Spezialforschung der Rocket-Übernahme - Aufgaben und Belohnungen von Shadowy Skirmishes

Das Pokémon eF-eM hat die Typen Flug und Drache und ist Teil der sechsten Pokémon-Generation. In Pokémon Go könnt ihr euer eF-eM zudem einmal entwickeln, wodurch ihr die Entwicklung UHaFnir erhaltet.

In unserem Guide zeigen wir euch, welche Aufgaben ihr für die neue Spezialforschung in Pokémon Go erfüllen müsst und was ihr dafür bekommt.

Inhalt:

Wie kriege ich die Spezialforschung Shadowy Skirmishes?

Verfügbar ist die neue Spezialforschung Shadowy Skirmishes in Pokémon Go ab Mittwoch, den 1. Februar 2023, um 0 Uhr deutscher Zeit.

Abholen könnt ihr sie euch bis zum Ende der aktuellen Jahreszeit Mysteriöse Wünsche, die noch bis zum 1. März 2023 um 10 Uhr Ortszeit läuft. Es eilt also nicht zwingend.

Habt ihr die Spezialforschung bekommen, könnt ihr euch mit dem Erfüllen der Aufgaben so viel Zeit lassen wie ihr möchtet.

Wie löse ich die Spezialforschung Shadowy Skirmishes?

Shadowy Skirmishes (1/5)

Aufgabe Belohnung Besiege 6 Rüpel von Team Go Rocket Begegnung mit Eguana Lande 3 gute Curveball-Würfe hintereinander Begegnung mit Eguana Verdiene 2 Bonbons beim Spazieren mit deinem Kumpel Begegnung mit Eguana Belohnungen 2.000 EP, 15 Pokébälle, 10 Beleber

Shadowy Skirmishes (2/5)

Aufgabe Belohnung Besiege 6 Rüpel von Team Go Rocket 2 Hypertränke Fange 4 Crypto-Pokémon 10 Pokébälle Erlöse 2 Crypto-Pokémon 10 Sananabeeren Belohnungen 2.000 EP, 15 Superbälle, 1 Rocket Radar

Shadowy Skirmishes (3/5)

Aufgabe Belohnung Besiege Team Go Rocket Anführer Arlo 1.500 EP Besiege Team Go Rocket Anführer Cliff 1.500 EP Besiege Team Go Rocket Anführer Sierra 1.500 EP Belohnungen 2.500 EP, 1.000 Sternenstaub, 1 Super Rocket Radar

Hier sind unsere Konter-Guides dafür:

Pokémon Go: Arlo besiegen - Beste Konter

Pokémon Go: Sierra besiegen

Pokémon Go: Cliff besiegen

Shadowy Skirmishes (4/5)

Aufgabe Belohnung Finde den Boss von Team Go Rocket 5 Top-Tränke Bekämpfe den Boss von Team Go Rocket 20 Hyperbälle Besiege den Boss von Team Go Rocket 5 Beleber Belohnungen 2.500 EP, 1 Glückei, 2 goldene Himmihbeeren

Wie ihr Giovanni besiegt:

Pokémon Go: Giovanni besiegen

Shadowy Skirmishes (5/5)

Aufgabe Belohnung Belohnung abholen 1.500 EP Belohnung abholen 1.500 EP Belohnung abholen 1.500 EP Belohnungen 5.000 EP, 2.500 Sternenstaub, 2 silberne Sananabeeren

