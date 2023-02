Pokémon Go: Taubsi - 100 % IV und wie Shiny Tauboga und Tauboss aussehen

Das Kleinvogel-Pokémon Taubsi gehört mit zu den ersten Pokémon, die ihr in Pokémon Go fangen konntet. Das gilt gleichermaßen für seine beiden Entwicklungen Tauboga und Tauboss.

Wie gesagt, ist Taubsi seit den Anfangstagen in Pokémon Go mit dabei und recht häufig in der Wildnis anzutreffen. Nicht mehr so oft wie früher, aber immer noch ein regelmäßiger Gast.

In unserem Guide zeigen wir euch nachfolgend die perfekten IV-Werte für Taubsi wie die schillernden Versionen des Pokémon und seiner Entwicklung aussehen.

Inhalt:

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Was sind die perfekten Werte für Taubsi in Pokémon Go?

"Perfekt" kann in Pokémon Go für zwei Dinge stehen, abhängig davon, was ihr mit dem Pokémon zu tun gedenkt. Einerseits haben wir die bestmögliche Version des Pokémon mit einem IV-Wert von 100 % und den Werten 15/15/15.

Natürlich könnt ihr den IV-Wert eines Pokémon nicht direkt einsehen, ohne es zu fangen, aber anhand der WP des Pokémon lässt sich einordnen, ob das Taubsi vor euch perfekte Werte hat.

Wenn ihr mindestens Trainerlevel 30 erreicht habt, entsprechen die folgenden WP-Werte einem perfekten Taubsi mit 15/15/15:

Level 30 (maximale WP) – 583 WP

Level 35 (maximale WP mit Wetterverstärkung) – 632 WP

Bis Level 30 orientiert sich der WP-Wert noch an eurer Trainerstufe. Da der Großteil der Spielenden mittlerweile Level 30 erreicht hat, belassen wir es bei diesen allgemeinen Angaben. Bedenkt aber, dass die Werte abweichen können, wenn ihr noch nicht auf Stufe 30 seid.

Gibt es Shiny Taubsi in Pokémon Go?

Ja, Shiny Taubsi könnt ihr in Pokémon Go fangen. Es ist schon seit längerer Zeit vorhanden und wenn ihr Glück hattet, habt ihr bereits ein. Durch Entwicklungen könnt ihr somit auch an Shiny Tauboga und Shiny Tauboss kommen.

Taubsi begegnet ihr immer mal wieder in der Wildnis. Das gilt besonders für Zeiten, in denen keine Events stattfinden. Oder bei Events, bei denen das Pokémon mit im Fokus steht.

Für die Entwicklung von Taubsi zu Tauboga braucht ihr 12 Bonbons und für die Entwicklung von Tauboga zu Tauboss sind 50 Bonbons erforderlich.

Wie sieht Shiny Taubsi aus?

Beim schillernden Taubsi fallen die Unterschiede zur normalen Version dezent aus. Es wirkt insgesamt in seinen Farben etwas blasser. Anders sieht es beim schillernden Tauboga aus. Wo die normale Version auffällige rote Erkennungsmerkmale hat, fallen diese beim Shiny weg, zum Teil hat es einen leichten Grünstich.

Auch das schillernde Tauboss verliert gegenüber der normalen Variante seine roten Elemente, die Körperfarbe und auch die Farbe der Füße fällt anders aus.

Shiny Taubsi, Shiny Tauboga und Shiny Tauboss.

Weitere hilfreiche Inhalte zu Pokémon Go:

Übersicht aller Tipps zu Pokémon Go Raid und Ex-Raids

Eine Tabelle mit Stärken und Schwächen aller Pokémon in Pokémon Go

Aktuelle Promo-Codes in Pokémon Go

Evoli-Entwicklung und Namenstricks in Pokémon Go