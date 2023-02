Pokémon Go: Team Go Rocket Übernahme - Das passiert beim Event

Die nächste Team Go Rocket Übernahme in Pokémon Go steht auf dem Programm und das bedeutet unter anderem, dass ihr es wieder mit neuen Crypto-Pokémon zu tun bekommt.

Die neueste Team Go Rocket Übernahme beginnt am Mittwoch, den 1. Februar 2023, um 0 Uhr deutscher Zeit und endet am Sonntag, den 5. Februar 2023, um 23:59 Uhr Ortszeit.

Nachfolgend zeigt euch unser Guide, was bei der aktuellen Team Go Rocket Übernahme in Pokémon Go passiert, welchen Pokémon ihr begegnen könnt und welche Boni es gibt!

Inhalt:

Welche neuen Crypto-Pokémon gibt es?

Unter anderem könnt ihr euch zum Start der Team Go Rocket Übernahme in Pokémon Go eine neue Spezialforschung abholen. Diese ist wiederum bis zum Ende der Jahreszeit Mysteriöse Wünsche verfügbar, also bis zum 1. März 2023 um 10 Uhr Ortszeit.

Im Zuge dieser Spezialforschung erhaltet ihr erneut die Chance, Giovanni aufzuspüren und zu bekämpfen. Diesmal schickt er Crypto-Registeel als Hauptgegner in den Kampf. Besiegt ihr das Pokémon, könnt ihr es anschließend selbst fangen!

Gleichzeitig bringen Giovanni, Cliff, Arlo und Sierra insgesamt auch neue Crypto-Pokémon als Gegner mit sich. Ihre einzelnen Guides aktualisieren wir so schnell wie möglich, ihr findet sie hier:

Pokémon Go: Giovanni besiegen

Pokémon Go: Arlo besiegen - Beste Konter

Pokémon Go: Sierra besiegen

Pokémon Go: Cliff besiegen

Abseits dessen bringen auch die Rüpel von Team Go Rocket neue Crypto-Pokémon mit in den Kampf. Unter anderem sind das folgende:

Crypto-Alola-Vulpix

Crypto-Spoink

Crypto-Elezeba

Crypto-Wattzapf

Aus 12-km-Eiern, die ihr für Siege gegen die Anführer von Team Go Rocket erhaltet, können folgende Pokémon schlüpfen:

Larvitar (schillernd möglich)

Absol (schillernd möglich)

Pionskora (schillernd möglich)

Ganovil

Zurrokex

Gladiantri (schillernd möglich)

Skallyk (schillernd möglich)

Kapuno (schillernd möglich)

Pam-Pam

Algitt

Molunk

Welche Event-Boni gibt es?

Es gibt hauptsächlich zwei Boni bei der aktuellen Team Go Rocket Übernahme in Pokémon Go.

Einerseits taucht Team Go Rocket häufiger an Pokéstops und in Ballons auf. Und andererseits könnt ihr wieder eine Lade-TM verwenden, damit ein Crypto-Pokémon seine Lade-Attacke Frustration vergisst.

