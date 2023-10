Pokémon Go: Teams erstellen und beitreten - So funktioniert Team Play

Team-Play ist ein brandneues Feature in Pokémon Go und ab sofort verfügbar. Wie der Name schon andeutet, geht es hier darum, in Teams Abenteuer zu erleben und neue Herausforderungen zu meistern.

Natürlich wart ihr auch vorher schon gemeinsam unterwegs, aber Team-Play hebt das gemeinsame Spielen in Pokémon Go auf die nächste Stufe. Bis zu vier Trainerinnen und Trainer können sich dabei zu einem Team zusammenschließen.

Wie ihr Teams erstellt und ihnen beitretet und was ihr noch über das neue Feature wissen müsst, verraten wir euch in unserem Guide!

Pokémon Go: Team-Play Inhalt:

Wie funktioniert Team-Play in Pokémon Go?

Ihr konntet auch vorher schon gemeinsam Pokémon Go spielen, aber Team-Play lässt euch nun richtige Teams direkt im Spiel erstellen.

Pro Team können bis zu vier Trainerinnen und Trainer zusammenspielen, diese müssen dafür mindestens Level 15 sein.

Während ihr Team-Play nutzt, sehr ihr die Avatare der Teammitglieder auf eurem eigenen Bildschirm. Gemeinsam könnt ihr Pokémon fangen und euch neuen Herausforderungen stellen.

Einen Überblick bekommt ihr in der Aktivitätsübersicht. Dort seht ihr Infos zum Fortschritt sowie Details eures Teams. Ruft dazu die Team-Registerkarte im Trainerprofil auf.

Mit Pokémon, Würfe, Abenteuer, Kampf und Allgemein gibt es dort verschiedene Kategorien mit Informationen. Lieblingskategorien könnt ihr markieren, um sie bei den Favoriten schnell sehen zu können.

So kommt ihr zur Aktivitätsübersicht.

Wie erstelle ich ein Team in Pokémon Go?

Einerseits habt ihr in Pokémon Go die Möglichkeit, mit Team-Play ein eigenes Team zu erstellen.

Geht dabei wie folgt vor:

Startet das Spiel und ruft euer Trainerprofil auf. Öffnet dort die neue Registerkarte "Team", die ihr oben rechts seht. Tippt im folgenden Bildschirm auf "Erstellen". Euch wird ein Zahlencode oder QR-Code angezeigt, den ihr mit bis zu drei Trainerinnen und Trainern in der Nähe teilen könnt. Tippt abschließend auf "Starten".

Einerseits könnt ihr ein Team erstellen.

Wie trete ich einem Team in Pokémon Go bei?

Neben der Erstellung eines eigenen Teams könnt ihr bei Team-Play in Pokémon Go natürlich auch einem vorhandenen beitreten.

So geht ihr vor:

Startet das Spiel und ruft euer Trainerprofil auf. Öffnet dort die neue Registerkarte "Team", die ihr oben rechts seht. Tippt "Team beitreten" an. Anschließend müsst ihr entweder einen Zahlencode eingeben oder den QR-Code des Hosts mit der Kamera eures Geräts einscannen. Wartet anschließend darauf, dass der Host das Team erstellt. Ist das erledigt, kehrt ihr auf die Karte zurück und werdet mit eurem Team verbunden.

Oder ihr tretet einem vorhandenen Team bei.

Wie funktionieren Team-Herausforderungen in Pokémon Go?

Im Team könnt ihr gemeinsam die neuen Team-Herausforderungen mit Team-Play in Pokémon Go in Angriff nehmen.

So läuft das ab:

Erstellt ein Team oder tretet einem bei. Wurde das Team gebildet, erscheint ein Pop-up-Fenster und ihr könnt eine Team-Herausforderung wählen. Team-Herausforderungen befassen sich mit dem Drehen von Pokéstops, Raid-Kämpfen, dem Fangen von Pokémon und anderen Themen. Schließt ihr die Team-Herausforderungen ab, werdet ihr dafür auch belohnt!

Meistert neue Team-Herausforderungen.

Wie funktioniert Team-Power in Pokémon Go?

Wenn ihr als Team gemeinsam an Raid-Kämpfen teilnehmt, schaltet ihr mit Team-Power einen neuen Bonus frei.

Durch die Team-Power wird der Schaden eurer nächsten Lade-Attacke verdoppelt und sie lädt sich mit jeder Sofort-Attacke auf.

Je mehr Mitglieder sich in eurem Team befinden, desto schneller wird die Team-Power aufgeladen.

Ihr könnt die Team-Power über einen neuen Button links unten im Kampfbildschirm auslösen.

