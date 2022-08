Pokémon Go: Twitch Code für neue Forschung zur WM - So bekommt ihr ihn

Im Zuge der Pokémon-Weltmeisterschaften könnt ihr euch eine exklusive befristete Forschung für Pokémon Go mithilfe eines Twitch-Codes sichern.

Dafür habt ihr allerdings nur begrenzt Zeit und ihr müsst den Code erst einmal bekommen. In unserem Guide zeigen wir euch, wo ihr den Stream findet und zu welchen Zeiten die Streams stattfinden. Durch die Forschung könnt ihr euch Begegnungen mit verschiedenen Pokémon in Pokémon Go sichern.

Inhalt:

Wo bekomme ich den Twitch Code für Pokémon Go?

Anlässlich der Pokémon-Weltmeisterschaften verteilt man auf Twitch einen Code für eine begrenzte Forschung. Codes sollen während der gesamten Weltmeisterschaften vergeben werden.

Ihr müsst den Code schnell einlösen, aber die gute Nachricht ist, dass ihr dazu mehrere Gelegenheiten habt.

Wie ihr an den Code kommt? Schaltet zu einem der Livestreams auf dem offiziellen Twitch-Kanal von Pokémon Go ein und achtet darauf, wann er verteilt wird.

Laut Niantic gibt es "mehrere Gelegenheiten", um einen der Codes abzustauben. Konkrete Zeiten für die Vergabe nennt man aber nicht. Wer einen Code, muss diesen innerhalb einer Stunde einlösen. Auf Android geht das direkt im In-Game-Shop, auf iOS müsst ihr das über diese Seite tun.

Zu welchen Zeiten laufen die Livestreams?

Die Livestreams zu den Pokémon-Weltmeisterschaften finden an allen drei Tagen des Events auf dem oben genannten Twitch-Kanal statt.

Zu folgenden Zeiten geht es an den einzelnen Tagen los:

Donnerstag, 18. August

9:30 Uhr

Freitag, 19. August

9:45 Uhr

Samstag, 20. August

9:45 Uhr

Wie löse ich die Aufgaben der Forschung?

Für die befristete Forschung habt ihr drei mögliche Wahloptionen, die bestimmen, welchen Pokémon ihr begegnen könnt, um ein Team aufzubauen:

Option 1: Ariados, Pelipper, Galar-Flunschlik

Option 2: Panzaeron, Sumpex, Piondragi

Option 3: Fiaro, Bisaflor, Apoquallyp

