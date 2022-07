Pokémon Go Ultrabestien: Liste aller aktuellen und kommenden Bestien

Ultrabestien wurden im Jahr 2022 in Pokémon Go eingeführt. Ihr Debüt gaben sie in den Hauptspielen Sonne und Mond.

Ultrabestien zählen nach aktuellem Stand zu den seltensten Pokémon in Pokémon Go, da sie bisher nur bei speziellen, zeitlich begrenzten Events von Besitzerinnen und Besitzern eines Tickets gefangen werden konnten.

Alles über Ultrabestien in Pokémon Go:

Welche Ultrabestien gibt es in Pokémon Go?

Die Einführung der Ultrabestien in Pokémon Go erfolgt schrittweise, ihr bekommt sie erwartungsgemäß nicht alle auf einmal serviert. Anego wurde während des digitalen Pokémon Go Fest 2022 eingeführt, Schabelle beim Pokémon Go Fest in Berlin.

Masskito und Voltriant folgen bei den Pokémon-Go-Fest-Events in Seattle und Sapporo.

Ihr Debüt gaben die Ultrabestien also bei Vor-Ort-Events, noch vor Ende der Go-Jahreszeit sollen sie aber auch für andere Spielerinnen und Spieler verfügbar sein.

Liste aller Ultrabestien in Pokémon Go:

Ultrabestie Codename Typ Konter Verfügbarkeit Anego UB-01 Schmarotzer Gestein

Gift Groudon

Stalobor

Knakrack

Rihornior

Demeteros Digitales Pokémon Go Fest 2022 (Juni 2022) Schabelle UB-02 Schönheit Käfer

Kampf Lavados

Ho-Oh

Rayquaza

Lugia

Boreos Pokémon Go Fest Berlin (Juli 2022) Masskito UB-02 Expander Käfer

Kampf Lavados

Ho-Oh

Rayquaza

Lugia

Boreos Pokémon Go Fest Seattle (Juli 2022) Voltriant UB-03 Lichtblitz Elektro Groudon

Stalobor

Knakrack

Rihornior

Demeteros Pokémon Go Fest Sapporo (August 2022)

Welche Ultrabestien kommen noch?

Bisher wurden lediglich vier Ultrabestien für Pokémon Go, insgesamt gibt es aber 11 Ultrabestien in der Welt von Pokémon.

Diese sieben Ultrabestien wurden bisher noch nicht für Pokémon Go angekündigt:

Kaguron (Codename UB-04 Zündung)

Katagami (Codename UB-04 Schwerthieb)

Schlingking (Codename UB-05 Vielfraß)

Venicro (Codename UB Klebrigkeit)

Agoyon (Codename UB Stachel)

Muramura (Codename UB Mauerwerk)

Kopplosio (Codename UB Detonation)

Necrozma, Cosmog und ihre verschiedenen Entwicklungen und Formen gehören nicht dazu. Sie stehen zwar im Zusammenhang mit den Ultrabestien, zählen aber wiederum nicht selbst als Ultrabestien.

Was wir über Ultrabestien in Pokémon Go wissen

Theoretisch könnt ihr jeden beliebigen Pokéball zum Fangen einer Ultrabestie verwenden, mit ihrer Einführung kamen aber auch die Ultrabälle ins Spiel. Diese wurden speziell dafür designt, Ultrabestien zu fangen, und haben ein eher Sci-Fi-lastiges Design.

Wenn Niantic mit Pokémon Go der Logik der Hauptspiele folgt, werden die Ultrabälle nicht eure Chancen erhöhen, Necrozma und Cosmog (oder ihre Entwicklungen und Formen) zu fangen, sobald diese ins Spiel kommen.

Zudem gilt: Die Ultrabestien wurden während Vor-Ort-Events in Pokémon Go eingeführt, das Gleiche gilt für die Ultrabälle. Und wie auch bei den Ultrabestien sollen die Ultrabälle später für alle Spielerinnen und Spieler zugänglich sein. Wann genau das der Fall sein wird, ist aktuell allerdings noch nicht bekannt.

Viel Erfolg dabei, Ultrabestien in Pokémon Go zu fangen!

