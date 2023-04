Pokémon Go: Umweltwoche bringt neues Shiny und Pokémon-Debüt - Alle Details

Das nächste Event in Pokémon Go steht in den Startlöchern und ein weiteres Mal findet auch im Jahr 2023 die Umweltwoche statt.

Passend zum Namen läuft diese etwa eine Woche lang. Los geht es am Donnerstag, den 20. April 2023, um 10 Uhr, das Event endet wiederum am Mittwoch, den 26. April 2023, um 20 Uhr.

In unserem Guide zeigen wir euch nachfolgend, welche neuen Pokémon und welches neue Shiny ihr bei der Umweltwoche in Pokémon Go erwarten könnt.

Inhalt:

Umweltwoche: Welche Pokémon kann ich fangen?

Gleich drei neue Pokémon geben bei der Umweltwoche 2023 ihr Debüt in Pokémon Go.

Dabei handelt es sich einerseits um das Pokémon Frubberl und andererseits um dessen beiden Entwicklungen Frubaila und Fruyal. Die Shinys von ihnen sind aber noch nicht verfügbar.

Dafür gibt es aber ein anderes Pokémon erstmals als schillernde Version: Rotomurf!

Pokémon Go: Umweltwoche 2023 – Wilde Pokémon

Während der Umweltwoche in Pokémon Go tauchen diese Pokémon häufiger in der Wildnis auf:

Schiggy*

Muschas*

Wailmer*

Rotomurf*

Waumboll*

Lilminip

Lithomith*

Tarnpignon*

Froxy

Larvitar*

Bithora*

Frubberl

Pokémon Go: Umweltwoche 2023 – Eier

Erhaltet ihr während der Umweltwoche in Pokémon Go 7-km-Eier, können daraus diese Pokémon schlüpfen:

Kikugi*

Rotomurf*

Frubberl

* Bei diesen Pokémon besteht die Möglichkeit, sie als schillerndes Exemplar zu fangen.

Umweltwoche: Welche Boni gibt es?

Im Laufe der Umweltwoche 2023 in Pokémon Go sind mehrere verschiedene Boni aktiv, von denen ihr profitieren könnt.

Hat euer Kumpel-Pokémon mindestens den Level Hyperkumpel erreicht, bringt es euch häufiger Souvenirs. Wenn es mindestens ein Superkumpel ist, erhaltet ihr häufiger in Blätter eingewickelte Geschenke, die wiederum häufiger Beeren enthalten.

Darüber hinaus begleitet euer Kumpel-Pokémon euch länger, wenn ihr es gefüttert habt, und ihr braucht nur die halbe Distanz, um Herzen mit eurem Kumpel-Pokémon zu bekommen.

Wie löse ich die befristete Forschung

Die neue Umweltwoche in Pokémon Go bringt außerdem eine weitere befristete Forschung mit sich. Dafür bekommt ihr Items und begegnet mehreren verschiedenen Pokémon.

Das müsst ihr dafür tun:

Umweltwoche 2023 (1/4)

Aufgabe Belohnung Verwende 5 Beeren beim Fangen von Pokémon Begegnung mit Rotomurf Füttere deinen Kumpel 5 Mal 5 Sananabeeren Mache 5 Schnappschüsse mit deinem Kumpel Begegnung mit Unratütox Belohnungen 1.000 EP, 500 Sternenstaub, 1 Sternenstück

Umweltwoche 2023 (2/4)

Aufgabe Belohnung Verwende 7 Beeren beim Fangen von Pokémon Begegnung mit Unratütox Verdiene 5 Herzen mit deinem Kumpel 10 Nanabbeeren Spiele mit deinem Kumpel Begegnung mit Frubberl Belohnungen 1.500 EP, 1.000 Sternenstaub, 1 Rauch

Umweltwoche 2023 (3/4)

Aufgabe Belohnung Verwende 9 Beeren beim Fangen von Pokémon Begegnung mit Rotomurf Verdiene 2 Bonbons beim Spazieren mit deinem Kumpel Begegnung mit Sleima Verwende einen Rauch Begegnung mit Frubberl Belohnungen 2.000 EP, 1.500 Sternenstaub, 10 Himmihbeeren

Umweltwoche 2023 (4/4)

Aufgabe Belohnung Verwende 5 Beeren beim Fangen von Pokémon Begegnung mit Bithora Verdiene 3 Bonbons beim Spazieren mit deinem Kumpel Begegnung mit Rotomurf Erhalte ein Souvenir von deinem Kumpel Begegnung mit Frubberl Belohnungen 2.000 EP, 2.000 Sternenstaub, 15 Hyperbälle

