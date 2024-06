Pokémon Go Waldgeflüster Spezialforschung: So kriegst du ein schillerndes Celebi

Pokémon Go startet mit einer neuen Spezialforschung namens Waldgeflüster in den Juli. Es ist eine Spezialforschung, die ihr euch mit einem Ticket kaufen müsst. Ihr könnt aber dabei einem schillernden Celebi begegnen.

Das Ticket für die Waldgeflüster-Spezialforschung ist bis zum Mittwoch, den 3. Juli 2024, um 20 Uhr im In-Game-Shop für euch verfügbar.

Was ihr über die Spezialforschung Waldgeflüster in Pokémon Go wissen müsst, verraten wir euch nachfolgend in unserem Guide.

Waldgeflüster: Alle Aufgaben und Belohnungen

Diese Meisterwerk-Forschung ist für rund 6 Euro im In-Game-Shop erhältlich und belohnt euch unter anderem mit einer Begegnung mit einem schillernden Celebi.

Eine solche Begegnung war erstmals während der Spezialforschung "Eine schillernde Ablenkung" möglich. Und es gilt auch: Habt ihr diese Spezialforschung abgeschlossen, könnt ihr die Meisterwerk-Forschung Waldgeflüster nicht kaufen.

Wie andere Meisterwerk-Forschungen ist auch Waldgeflüster darauf ausgelegt, dass ihr sie über einen längeren Zeitraum hinweg löst.

Kauft ihr euch ein Ticket für diese Forschung, müsst ihr euch im Event-Zeitraum des Events Party zum 8. Jubiläum (28. Juni 2024, 10 Uhr bis 3. Juli 2024, 20 Uhr) einloggen, um sie zu erhalten.

Kauft ihr die Forschung, profitiert ihr während dieses Events außerdem noch von weiteren Boni:

Doppelte Wirkdauer von Rauch

Doppelte Wirkdauer von Täglichem Abenteuerrauch

Doppelte Wirkdauer von Glücks-Eiern

Waldgeflüster (1/5)

Aufgabe Belohnung Erhalte die Platin-Johto-Medaille 51 Hyperbälle Fange 251 Pokémon, die ursprünglich in der Johto-Region entdeckt wurden 1 Knursp Fange 100 verschiedene Arten von Pokémon 2.510 Sternenstaub Belohnungen 2.510 EP, 1 Moos-Lockmodul, 2.510 Sternenstaub

Waldgeflüster (2/5)

Aufgabe Belohnung Fange 25 Pokémon vom Typ Gras 1 Lockmodul Fange Pokémon an 7 Tagen hintereinander 51 Hyperbälle Fange ein Pokémon an 21 verschiedenen Tagen 251 EP Belohnungen 2.510 EP, 3 Sonderbonbons, 2.510 Sternenstaub

Waldgeflüster (3/5)

Folgt.

Waldgeflüster (4/5)

Folgt.

Waldgeflüster (5/5)

Folgt.

