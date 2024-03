Pokémon Go: Welt voller Wunder: Übernahme bringt dir neues Shiny und 2 legendäre Cryptos

Team Go Rocket kehrt beim Event Welt voller Wunder: Übernahme in Pokémon Go zurück und hat gleich zwei legendäre Crypto-Pokémon im Gepäck. Und natürlich noch einiges mehr als das!

Das Event beginnt am Mittwoch, den 27. März 2024, um 0 Uhr und endet am Sonntag, den 31. März 2024, um 23:59 Uhr.

Nachfolgend verraten wir euch in unserem Guide, was ihr über Welt voller Wunder: Übernahme in Pokémon Go wissen müsst.

Pokémon Go: Welt voller Wunder: Übernahme Inhalt:

Welt voller Wunder Übernahme: Welche Pokémon kann ich fangen?

Wie schon erwähnt, könnt ihr zwei legendäre Crypto-Pokémon bekommen. Einerseits gibt es eine neue Spezialforschung für alle, mit der ihr erneut Giovanni aufspüren und bekämpfen könnt. Dabei habt ihr die Chance, ein Crypto-Groudonzu befreien.

Die Spezialforschung ist bis zum 1. Juni 2024 um 9:59 Uhr verfügbar.

Des Weiteren kehrt Crypto-Mewtu am 30. und 31. März 2024 in Crypto-Raids der Stufe fünf zurück.

Und diese Pokémon hier gibt es neu als Crypto-Pokémon:

Crypto-Taubsi

Crypto-Flampion

Crypto-Mollimorba

Crypto-Monozyto

Obendrein habt ihr zum ersten Mal die Gelegenheit, einem schillernden Ganovil zu begegnen.

Welt voller Wunder: Übernahme – Wilde Pokémon

Die folgenden Pokémon tauchen während des Events häufiger in der Wildnis auf:

Kramurx*

Zobiris*

Felilou*

Zurrokex*

Iscalar*

Zorua*

Skallyk*

Kapuno*

Welt voller Wunder: Übernahme – Crypto-Raids

Diese Pokémon könnt ihr während des Events in Raids bekämpfen:

Stufe Pokémon Stufe 1 Crypto-Traumato*

Crypto-Quapsel*

Crypto-Schmerbe

Crypto-Tarnpignon Stufe 3 Crypto-Kapoera

Crypto-Woingenau

Crypto-Sniebel* Stufe 5 Crypto-Mewtu*

Welt voller Wunder: Übernahme – Feldforschungen

Es sind verschiedene Event-Feldforschungen verfügbar. Schließt ihr sie ab, könnt ihr folgenden Belohnungen begegnen:

Mysteriöse Teile, Lade-TMs und Sofort-TMs

Begegnungen mit Event-Pokémon

Welt voller Wunder: Übernahme – Eier

Aus 12-km-Eiern können diese Pokémon schlüpfen:

Larvitar*

Ganovil*

Gladiantri*

Skallyk*

Kapuno*

Pam-Pam*

Molunk

Knattox

* Bei diesen Pokémon besteht die Möglichkeit, ein schillerndes Exemplar zu erhalten.

Team Go Rocket ist zurück.

Welt voller Wunder Übernahme: Welche Boni gibt es?

Während des Events erscheint Team Go Rocket häufiger bei Pokéstops und in Ballons.

Des Weiteren könnt ihr wieder eine Lade-TM einsetzen, damit eines eurer Crypto-Pokémon die Lade-Attacke Frustration verlernt.

Welt voller Wunder Übernahme: Befristete Forschungen

Einerseits gibt es für alle eine befristete Forschung, die bis zum Event-Ende verfügbar ist.

Schließt ihr die Aufgaben ab, könnt ihr einerseits Event-Pokémon begegnen und anderseits Items erhalten.

Optional gibt’s noch eine kostenpflichtige befristete Forschung für rund 3 Euro. Darin geht es hauptsächlich darum, Rüpel von Team Go Rocket zu besiegen.

Wenn ihr die Forschungsaufgaben abschließt, könnt ihr folgendes erhalten:

6 Mysteriöse Teile

1 Super-Brutmaschine

1 Rocket-Radar

1 Begegnung mit Gladiantri

Ihr müsst die befristete Forschung bis zum 31. März 2024 um 23:59 Uhr abgeschlossen haben, um alle Belohnungen zu erhalten.

